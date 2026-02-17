"Werden verstärkt 'Nein' sagen": FC Bayerns Uli Hoeneß kündigt veränderten Umgang mit Beratern an

Die Bayern hatten nach zähen Verhandlungen schließlich ihr Angebot zurückgezogen – und Upamecano damit zum Umdenken bewegt. Hoeneß betonte, damit habe der FC Bayern alles richtig gemacht, und kündigte für die Zukunft noch weitreichendere Schritte an: "Wir werden verstärkt 'Nein' sagen und diesen Wahnsinn nicht mitmachen. Man kann auch dem Spieler einmal sagen: 'Wenn dein Berater weiter so unverschämt verhandelt, werden wir mit ihm nicht mehr über deine Zukunft bei uns sprechen'. So weit muss das gehen."

Hoeneß führte weiter aus: "Dieses Wort 'Nein' wird in Zukunft häufiger fallen. Da sind wir uns im Verein einig. Wir werden vielleicht auch den ein oder anderen Berater – wenn er sich unfair verhält – auf eine Liste nehmen und ihm sagen, dass wir Spieler, die er vertritt, nicht mehr verpflichten werden. Das wäre der nächste Schritt."