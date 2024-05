"Werden unser Leben lang in Kontakt bleiben": Liverpool-Star Mo Salah spricht über Verhältnis zu Jürgen Klopp

Mo Salah hat ausführlich über sein Verhältnis zum scheidenden Liverpool-Trainer Jürgen Klopp gesprochen.

Die Erfolge von Jürgen Klopp und Mohamed Salah in ihrer gemeinsamen Zeit beim FC Liverpool seit dem Jahr 2017 sind unstrittig: In ihrer siebenjährigen Partnerschaft wurden sie bei den Reds zu Ikonen. Ende April waren die beiden in einen sehr öffentlichen Disput an der Seitenlinie verwickelt, doch das hat keine Spuren hinterlassen: Salah hat nun verraten, dass das Duo eine ganz besondere Beziehung zueinander pflegt. Er zollte dem deutschen Trainer, der Anfield nach neun Jahren verlassen wird, höchste Anerkennung.