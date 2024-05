Wer zeigt / überträgt Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk? Boxen im LIVE STREAM und live im TV

Am 18. Mai findet der Kampf Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk statt. Doch wo wird Boxen live übertragen?

Am Samstag, den 18. Mai, dient Riad als Schauplatz einer großen Boxnacht. Hierbei geht unter anderem der Titelkampf im Schwergewicht Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk über die Bühne. Der Fight findet in der Kingdom Arena statt.

Tyson Fury geht als WBC- und Lineal-Champion in den "Ring of Fire". Derweil stellt Oleksandr Usyk den WBA- (Super), IBF-, WBO-, IBO- und The Ring-Schwergewichts-Titelhalter. Daher darf sich der Sieger dieses Fights "Undisputed Champion", auf Deutsch "unumstrittener Weltmeister", nennen. Zuletzt krönte sich der Brite Lennox Lewis im Jahr 1999 zum "Undisputed Champion".

Lewis’ Landsmann Fury gewann alle bisherigen 34 Kämpfe als Boxprofi. Zuletzt bezwang der 35-Jährige am 28. Oktober ebenfalls in der Kingdom Arena von Riad den Kameruner Francis Ngannou. Usyk hat nach seinen 21 Profifights ebenso viele Siege zu Buche stehen. Der jüngste Kampf des 37-jährigen Ukrainers fand am 26. August im polnischen Breslau und gegen den Briten Daniel Dubois statt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Boxkampf Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk. DAZN zeigt das Top-Event im LIVE-STREAM!