Wer zeigt / überträgt Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II? Boxen heute im LIVE STREAM und live im TV

Am 21. Dezember findet der Kampf Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II statt. Doch wo wird Boxen live übertragen?

Am Samstag, den 21. Dezember, wird Riad zum Schauplatz einer großen Boxnacht. Unter anderem steigt hier der Titelkampf zwischen Tyson Fury und Oleksandr Usyk. Der Fight im Schwergewicht wird in der Kingdom Arena ausgetragen.

Nach gut sieben Monaten stehen sich Tyson Fury und Oleksandr Usyk erneut im Ring gegenüber. Austragungsort ist wieder die Kingdom Arena in Riad, wo Usyk am 18. Mai nach zwölf Runden knapp nach Punkten gewann und sich zum "Ring of Fire"-Champion krönte. Jetzt bekommt Fury die Chance auf Revanche, während Usyk beweisen will, dass er der unangefochtene Schwergewichtler seiner Generation ist.

Der Rückkampf wird mit Spannung erwartet. Fury will mit seiner Knockout-Power das Blatt wenden, während Usyk auf seine technische Klasse setzt, die ihm schon im ersten Duell den Sieg brachte. Wer wird sich diesmal durchsetzen? Macht Euch bereit für ein packendes Schwergewichtsspektakel!

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom Boxkampf Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk II.