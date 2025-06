Im Viertelfinale der U21-EM treffen heute Spanien und England aufeinander. Wir verraten Euch, wie Ihr das Spiel live im TV und im Stream sehen könnt.

Die U21-Europameisterschaft in der Slowakei geht am heutigen Samstag, 21. Juni, in ihre heiße Phase. Nach Abschluss der Gruppenspiele geht es heute mit den beiden ersten Viertelfinalspielen weiter. In der zweiten Partie des Tages kommt es um 21 Uhr im Anton-Malatinsky-Stadion von Trnava zum Duell zwischen Spanien und England.

Spanien gewann die Gruppe A mit sieben Punkten vor Italien, während England in der Gruppe B mit vier Punkten hinter Deutschland den zweiten Platz belegte.