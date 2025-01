Wer zeigt / überträgt Skispringen Weltcup in Zakopane heute live im TV und im LIVE STREAM?

Im Rahmen des Skisprung-Weltcups in Zakopane steigt ein Einzelwettbewerb. Wo könnt Ihr die Durchgänge heute im TV und LIVE STREAM sehen?

In dieser Woche fungiert das polnische Zakopane als Schauplatz des Skisprung-Weltcups. Im Zuge dessen finden am Sonntag zwei Durchgänge eines Einzelwettbewerbs statt. Die Wettkämpfe gehen auf der Wielka Krokiew über die Bühne.

Es handelt sich um das erste Einzelspringen nach der 73. Vierschanzentournee. In dieser holte sich der Österreicher Daniel Tschofenig den Sieg in der Gesamtwertung – zudem stiegen seine Landsmänner Jan Hörl und Stefan Kraft aufs Podest.

Mit demselben Ergebnis endete am 6. Januar der Wettkampf in Bischofshofen. Überdies hievte sich Tschofenig vor Hörl und Pius Paschke an die Spitze des Gesamtweltcups. Mit Andreas Wellinger sowie Karl Geiger rangieren zwei weitere Deutsche unter den Top 10.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Skispringen Weltcups in Zakopane heute im LIVE STREAM und live im Free TV.