RW Oberhausen vs. Rot-Weiss Essen im TV und LIVE STREAM: Wer zeigt / überträgt das Finale im Niederrheinpokal heute live?

Heute findet das Finale RW Oberhausen vs. Rot-Weiss Essen statt. Doch wo könnt Ihr den Niederrheinpokal heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Zusätzlich zum Endspiel im DFB-Pokal finden am Samstag die Verbandspokalfinals statt. Hierbei geht im Niederrheinpokal das Aufeinandertreffen RW Oberhausen vs. Rot-Weiss Essen über die Bühne. Es treten der Siebte in der Regionalliga West und der Siebte in der 3. Liga gegeneinander an. Die Begegnung steigt im Stadion an der Hafenstraße.

Beide Kontrahenten trafen im Frühjahr im Niederrheinpokal ausschließlich auf Oberligisten. RW Oberhausen bezwang ab dem Viertelfinale den SF Hamborn (7:0) und den SF Baumberg (3:0). Rot-Weiss Essen setzte sich beim KFC Uerdingen 05 und dann gegen Germania Ratingen mit 3:1 durch.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Finales RW Oberhausen vs. Rot-Weiss Essen im Niederrheinpokal heute im LIVE STREAM und TV.