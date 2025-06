Das erste Viertelfinale der U21-EM bestreiten heute Portugal und Holland. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Stream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Bei der U21-Europameisterschaft in der Slowakei geht es ab dem heutigen Samstag, 21. Juni, um den Einzug ins Halbfinale. Das erste Viertelfinalspiel bestreiten ab 18 Uhr in Zilina Portugal und die Niederlande.

Während sich Portugal in der Gruppe C knapp vor Frankreich durchsetzte, kamen die Niederlande in der Gruppe D drei Punkte hinter Sieger Dänemark auf Platz zwei.