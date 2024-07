Wer zeigt / überträgt Fenerbahce vs. FC Lugano heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie Fenerbahce vs. FC Lugano. Doch wer zeigt / überträgt das Spiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute stehen einige Rückspiele in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League auf dem Programm. Hierbei kommt es am Dienstag zur Partie Fenerbahce vs. FC Lugano. Im Istanbuler Sükrü Saracoglu Stadi treffen die Vizemeister der Türkei und der Schweiz aufeinander.

Fenerbahce bestreitet die erste Pflichtpartie vor heimischer Kulisse mit José Mourinho an der Seitenlinie. Die Gelb-Dunkelblauen entschieden vor einer Woche das Hinspiel gegen FC Lugano im Ausweichstadion in Thun mit 4:3 für sich. Edin Dzeko sorgte mit einem Hattrick (45., 46., 67.) dafür, dass Fenerbahce mit einem Tor Vorsprung ins Rückspiel geht. Ferdi Kadioglu erzielte in der 73. Minute den vierten Treffer der Gäste. Für die von Mattia Croci-Torti betreuten Tessiner netzten Ayman El Wafi (4.), Uran Bislimi (64.) und Milton Valenzuela (94.) ein.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung der Partie Fenerbahce vs. FC Lugano in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League.