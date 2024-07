Wer zeigt / überträgt FC Schalke 04 vs. SC Verl heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt das Spiel FC Schalke 04 vs. SC Verl. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen stehen viele Testspiele auf dem Programm. Im Zuge dessen findet am Donnerstag die Partie FC Schalke 04 vs. SC Verl statt. Die Heimstätte des Drittligisten, die Sportclub Arena, fungiert als Schauplatz.

Der FC Schalke 04 absolviert sein viertes Testspiel in dieser Vorbereitung. Nach einem 7:0 gegen den Oberligisten Velbert hatte das Team von Karel Geraerts zuerst gegen den dänischen Meister Midtjylland mit 2:4 verloren.

Am Samstag verzeichneten die Gelsenkirchener im österreichischen Mittersill ein 2:2 gegen den ukrainischen Vizemeister Dynamo Kiew. Hierbei netzten Kenan Karaman (30.) und Moussa Sylla (57.) ein. Der SC Verl unterlag im bisher einzigen Testspiel am 6. Juli Hannover 96 mit 1:2.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Testspiels FC Schalke 04 vs. SC Verl.