Wer zeigt / überträgt FC Bayern vs. FC Rottach-Egern heute im LIVE STREAM und live im TV?

Heute steigt die Partie FC Bayern vs. FC Rottach-Egern. Doch wer zeigt / überträgt das Testspiel heute im LIVE STREAM und live im TV?

In diesen Tagen gehen weitere Testspiele in Hinblick auf die Bundesliga 2024/25 über die Bühne. Hierbei kommt es zur Partie FC Bayern vs. FC Rottach-Egern. Das Stadion am Birkenmoos, die Heimstätte des Teams aus der Kreisklasse, dient als Kulisse.

Der FC Bayern absolviert im Rahmen seines Trainingslagers am Tegernsee die erste Partie mit Vincent Kompany an der Seitenlinie. Gleichzeitig handelt es sich um eine der zwei Begegnungen, die der FCB vor der Abreise zur diesjährigen Audi Summer Tour in Seoul absolviert. Am Sonntag folgt in Jülich ein Testspiel gegen den 1. FC Düren. Aufgrund der begrenzten zugelassenen Zuschauerzahl kann Euch der FCB wie schon beim öffentlichen Training nicht den Zugang garantieren.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung zum Testspiel FC Bayern vs. FC Rottach-Egern.