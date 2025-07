Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FSV Frankfurt heute im Live Stream und live im TV?

Frankfurter Testderby: Die Eintracht ist heute im Freundschaftsspiel beim FSV zu Gast. Infos zur Übertragung liefert GOAL.

Eintracht Frankfurt ist am heutigen Samstag, dem 19. Juli, in der PSD-Bank-Arena beim zweitgrößten Klub der hessischen Stadt, dem FSV Frankfurt, zu Gast. Ab 18 Uhr soll dort der Ball rollen.

Für die Adler ist es der erste von insgesamt fünf Tests der Sommerpause. Unter anderem geht es noch auf eine U.S.-Tour in deren Rahmen auch die britischen Klubs Aston Villa und FC Fulham warten. Der FSV hat bereits drei Partien hinter sich - allesamt Niederlagen (0:1 vs. 1. FC Köln II, 1:3 vs. Fortuna Düsseldorf II, 4:6 vs. FC Viktoria Köln.

Aber wo wird der Spaß im TV und Livestream ausgestrahlt. GOAL fasst alle Infos für Euch zusammen.