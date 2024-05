Wer zeigt / überträgt Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue? Sachsenpokal Finale heute im LIVE STREAM und live im TV

Heute findet das Finale Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue statt. Doch wo könnt Ihr den Sachsenpokal heute im TV und LIVE STREAM sehen?

Zusätzlich zum Endspiel im DFB-Pokal stehen am Samstag die Verbandspokalfinals auf dem Programm. Hierbei geht im Sachsenpokal die Partie Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue über die Bühne. Die SGD und die Lila-Weißen holten in der 3. Liga 62 und 60 Punkte. Das Kräftemessen findet im Rudolf-Harbig-Stadion statt.

Dynamo Dresden setzte sich am 24. April beim Comeback des Interimstrainers Heiko Scholz im Halbfinale beim Regionalligisten FSV Zwickau mit 2:1 durch. Zuvor hatte die SGD im Viertelfinale beim Oberligisten Plauen das Elfmeterschießen gewonnen.

Erzgebirge Aue entschied am 16. April sein Halbfinale beim Oberligisten Bischofswerdaer FV mit 4:0 für sich. Im Viertelfinale hatte das Team von Pavel Dotchev bei einem weiteren Oberligisten, dem SC Freital, mit 2:0 gesiegt.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung des Finales Dynamo Dresden vs. Erzgebirge Aue im Sachsenpokal. Wer zeigt / überträgt das Endspiel im LIVE-STREAM und TV?