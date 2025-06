Wer zeigt / überträgt das Finale der Darts Team WM heute im Live Stream und live im Free TV?

Heute steigt bei der Darts Team WM das Finale. Wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt, erfahrt Ihr hier.

Die dreitägige Team-WM im Darts in Frankfurt am Main findet am heutigen Sonntag, dem 15. Juni, ihren Abschluss. Drei Runden stehen noch auf dem Programm.

Ihr wollt wissen, wann die Runden stattfinden und wo Ihr im TV und Livestream einschalten könnt? SPOX hat die Antwort.