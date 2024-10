Im Sachsenpokal kommt es zum Traditionsduell zwischen Chemnitz und Dresden. Wer überträgt die Partie im TV und LIVE STREAM?

Viertligist Chemnitzer FC, in der Regionalliga Nordost aktuell im Tabellenkeller platziert, fordert am Samstag in der 3. Runde des Sachsenpokals den Drittliga-Zweiten Dynamo Dresden heraus.

Das Duell der beiden Traditionsvereine aus dem Osten wird heute live im Free-TV und kostenlos im LIVE-STREAM übertragen. Der MDR ist dafür verantwortlich, weitere Informationen zur Übertragung folgen im weiteren Verlauf dieses Artikels.