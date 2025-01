Wer zeigt / überträgt Biathlon heute live? Einzel der Männer live im Free TV und im LIVE STREAM

Beim Biathlon-Weltcup in Ruhpolding steigt heute das 20 km Einzel der Männer. Wo könnt ihr Biathlon im TV und LIVE STREAM sehen?

In dieser Woche dient Ruhpolding als Kulisse des Biathlon-Weltcups. Hierbei findet am Mittwoch das 20 km Einzel der Männer statt. Alle Wettkämpfe gehen in der Chiemgau-Arena über die Bühne.

Es steht das zweite 20 km Einzel der Männer im Biathlon-Weltcup 2024/25 auf dem Programm. Das erste stieg zum Auftakt im finnischen Kontiolahti. Hierbei setzte sich der Norweger Endre Stroemsheim vor seinen Landsmännern Johannes Thingnes Boe und Sturla Holm Laegreid durch. Mit Philipp Nawrath belegte der beste Deutsche den 22. Platz.

GOAL liefert die Informationen zur Übertragung vom 20 km Einzel der Männer im Biathlon Weltcup.