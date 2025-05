Wer zeigt / überträgt Arminia Bielefeld vs. Sportfreunde Lotte heute im Live Stream und live im Free TV?

Arminia Bielefeld und die Sportfreunde Lotte kämpfen um den Titel im Westfalenpokal. GOAL liefert Euch die Infos zur Übertragung!

Am heutigen Donnerstag kämpfen Arminia Bielefeld und die Sportfreunde Lotte auf der Bielefelder Alm um den Titel des Westfalenpokals. Im Finale stehen sich zwei formstarke Teams gegenüber: Während die Arminen eine überragende Saison mit dem Gewinn der 3. Liga und der sensationellen Teilnahme am DFB-Pokalfinale hinter sich haben, müssen auch die Sportfreunde sich keineswegs verstecken. Mit dem souveränen Aufstieg in die Regionalliga bieten sich den Gästen sehr gute sportliche Perspektiven. Deutlich dürfte jedoch sein, dass die Hausherren vor eigenem Publikum als klarer Favorit ins Rennen gehen. Anstoß der Begegnung ist um 14 Uhr.

Wer sich um die Übertragung kümmert, erfahrt Ihr hier bei GOAL.