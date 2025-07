Der 1. FC Magdeburg bestreitet heute ein Testspiel gegen den FC Zürich. Hier bei GOAL erfahrt Ihr, wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt.

Am heutigen Donnerstag, den 10. Juli, bestreitet der 1. FC Magdeburg im Rahmen seines Trainingslagers in Bad Wörishofen sein insgesamt drittes Testspiel. Um 14 Uhr startet das Spiel, welches über viermal 30 Minuten ausgetragen wird. Die Begegnung findet nicht, wie ursprünglich geplant, in Bad Wörishofen, sondern in Mindelheim statt.

GOAL verrät, wer die Begegnung live im TV und Livestream zeigt.