Borussia Dortmund gehört seit Jahren zu den besten Bundesligateams. Wer ist der Trikotsponsor des BVB? Wir verraten es Euch.

Borussia Dortmund ist einer der beliebtesten Vereine in Deutschland. Erfolgreich ist er dazu auch noch, was das Erreichen des Champions-League-Finales in der vergangenen Saison beweist.

Für viele ist der BVB ein idealer Werbeträger. Wer der Trikotsponsor der Dortmunder ist, zeigt euch GOAL.