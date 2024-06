Erst noch Neongrün - dann auf einmal Pink und Weiß: Cristiano Ronaldo verblüffte bei der EM mit einem Wechsel seiner Schuhe.

Cristiano Ronaldo hat bei der EM mit einem Schuhwechsel in der Halbzeitpause überrascht. Im Duell Portugals mit der Türkei begann der fünffache Ballon-d'Or-Sieger mit Nike-Schuhen in Neongrün, doch nach dem Seitenwechsel lief er auf einmal in Nike Mercurial Vapors in Pink und Weiß auf. Beim Heranzoomen auf sein Arbeitsgerät fiel auf, dass in der zweiten Hälfte der Name 'Matilde' eingestickt worden war.