Am Mittwochabend veranstaltete der FC Bayern eine Feier zu seinem Jubiläum. Vincent Kompany erzählt dazu eine Anekdote aus seiner Kindheit.

Trainer Vincent Kompany hat hinsichtlich des 125-jährigen Vereinsjubiläums des FC Bayern München am heutigen Donnerstag eine amüsante Anekdote aus seiner Zeit als kleiner Junge geteilt. In dieser erinnerte sich der Belgier vor allem an zwei Legenden des deutschen Rekordmeisters.