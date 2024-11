Der ehemalige Nationalspieler Maximilian Arnold war mit der Stimmung in Wolfsburg am Samstagnachmittag nicht einverstanden.

Wie schon oft in dieser Saison gab es in der Volkswagen-Arena auch am Samstag beim Duell mit Union Berlin Pfiffe von den Rängen zu hören. Dank eines späten Treffers von Ridle Baku gewann Wolfsburg letztlich zwar mit 1:0 und feierte so den ersten Heimsieg der Bundesliga-Saison. Kapitän Maximilian Arnold hat die Unmutsbekundungen der Fans zuvor aber nicht vergessen.