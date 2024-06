Bei der EM glänzt Lamine Yamal für Spanien. Er hofft, dass er möglichst lange mit seinem Team im Turnier bleibt.

Das 16 Jahre alte Mega-Talent Lamine Yamal vom FC Barcelona hat erklärt, dass er darauf hofft, so lange wie möglich mit Spanien bei der Europameisterschaft in Deutschland mit dabei zu sein - um vor den Sommerferien nicht mehr in die Schule zu müssen.

Yamal muss während des EM-Turniers seine Tests und Hausaufgaben für die Schule neben den Vorbereitungen auf die nächsten Partien der Furia Roja online machen.