"Wenn überhaupt, dann wechseln sie zu Dortmund": Ex-BVB-Trainer Mike Tullberg macht deutliche Ansage an den FC Bayern München

Informationen des dänischen Portals bold.dk zufolge war ein Scout des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Montagabend beim Topspiel zwischen Midtjylland und Aarhus GF (1:1) im Stadion und beobachtete erneut den 21-jährigen Angreifer. Franculino erzielte das Tor für sein Team und steht damit nun bei starken 13 Treffern in 13 Ligaspielen.

Tullberg wurde anschließend auf die Zukunft des 14-maligen Nationalspielers von Guinea-Bissau angesprochen und sagte auf die Frage, ob er einen Abgang im Winter fürchte: "Nein, überhaupt nicht. Er wird hier bleiben, aber es gibt auch andere, die für uns Tore schießen."

Der 39-jährige Ex-Dortmunder führte aus: "Ich habe dem Verein gesagt, dass ich meine Spieler behalten will und dann gehe ich nicht davon aus, dass sich jemand verändern wird. Es gibt keine FCM-Spieler, die zu Bayern München wechseln werden. Wenn sie uns verlassen, werden sie nach Dortmund gehen", sagte Tullberg mit einem Schmunzeln.