Kurz nach Schließung des Sommer-Transferfensters hatte Jacob Larsen, Sportdirektor des dänischen Spitzenklubs FC Midtjylland, bestätigt, dass der FC Bayern München Interesse an Stürmer Franculino Dju bekundete. Dieses soll seitdem nicht abgekühlt sein - im Gegenteil. Nun hat sich der ehemalige Nachwuchstrainer von Borussia Dortmund und heutige Chefcoach von Midtjylland, Mike Tullberg, dazu geäußert.
"Wenn überhaupt, dann wechseln sie zu Dortmund": Ex-BVB-Trainer Mike Tullberg macht deutliche Ansage an den FC Bayern München
"Wenn sie uns verlassen, werden sie nach Dortmund gehen"
Informationen des dänischen Portals bold.dk zufolge war ein Scout des deutschen Rekordmeisters am vergangenen Montagabend beim Topspiel zwischen Midtjylland und Aarhus GF (1:1) im Stadion und beobachtete erneut den 21-jährigen Angreifer. Franculino erzielte das Tor für sein Team und steht damit nun bei starken 13 Treffern in 13 Ligaspielen.
Tullberg wurde anschließend auf die Zukunft des 14-maligen Nationalspielers von Guinea-Bissau angesprochen und sagte auf die Frage, ob er einen Abgang im Winter fürchte: "Nein, überhaupt nicht. Er wird hier bleiben, aber es gibt auch andere, die für uns Tore schießen."
Der 39-jährige Ex-Dortmunder führte aus: "Ich habe dem Verein gesagt, dass ich meine Spieler behalten will und dann gehe ich nicht davon aus, dass sich jemand verändern wird. Es gibt keine FCM-Spieler, die zu Bayern München wechseln werden. Wenn sie uns verlassen, werden sie nach Dortmund gehen", sagte Tullberg mit einem Schmunzeln.
FC Bayern wollte Franculino schon im Sommer
Franculino, der insgesamt bei 17 Toren und drei Vorlagen in 24 Pflichtspielen dieser Saison steht und bei Midtjylland noch Vertrag bis 2029 besitzt, schielt dennoch auf einen Wechsel in einen prominenter besetzte Liga. Im Sommer sagte er: "Ich bin hier sehr glücklich, aber natürlich träume ich davon, eines Tages in einer größeren Liga zu spielen. Ich möchte in der spanischen LaLiga spielen und die Champions League gewinnen."
Er wurde einst in der Nachwuchsabteilung von Benfica in Lissabon ausgebildet. 2023 zog es ihn dann ablösefrei zu Midtjylland, wo er bislang 97 Partien ablieferte und 50 Tore erzielte. Zudem gelangen ihm 13 Vorlagen.
Bei den Bayern war Franculino als möglicher Leihspieler ein Thema. Es hieß, man habe eine Leihe inklusive Gebühr mit einer Kaufoption vorgeschlagen. Dies sei vom dänischen Erstligisten aber sofort abgelehnt worden. "Es waren einige große Vereine im Spiel, das müssen wir sagen", bestätigte Sportdirektor Larsen seinerzeit, der von einem "ziemlich großen Interesse" sprach. Konkret zum deutschen Rekordmeister gefragt, ergänzte er: "Das ist einer von mehreren (Vereinen). Das ist wohl richtig."
Franculino im Winter zu Bayern? Unrealistisch
Den Bayern gelang es kurz vor dem Schließen des Transferfensters dann doch noch, einen anderen Stürmer auf Leihbasis zu verpflichten: Nicolas Jackson kam vom FC Chelsea. Auch deshalb gilt eine Verpflichtung von Franculino bereits im Winter als unrealistisch.
Wie es dagegen mit dem Interesse von Bayer Leverkusen, Borussia Dortmund und RB Leipzig aussieht, die im Sommer ebenfalls zu den Vereinen zählten, die den Stürmer auf dem Zettel gehabt haben sollten, ist derzeit unklar.
Franculino im Steckbrief:
- Alter: 21 Jahre
- Position: Mittelstürmer
- Größe: 1,86 Meter
- Starker Fuß: links
- Vertrag in Midtylland bis: 2029