Xabi Alonso hat bei Real Madrid derzeit einen schwierigen Stand. Sein ehemaliger Vorgesetzter Fernando Carro hat nun bei Sky über die Unterschiede zwischen Leverkusen und Madrid gesprochen.
"Wenn man den Trainer allein lässt...": Leverkusen-Boss Fernando Carro schießt nach Entlassungsgerüchten um Xabi Alonso gegen Real Madrid
- AFP
Carro kritisiert Florentino Perez
"Wenn der Präsident der Meinung ist, dass ein Trainer ein notwendiges Übel ist, wenn man den Trainer allein lässt und immer er es ist, der die Kritik einstecken muss, dann ist die Situation ganz anders als in Leverkusen, wo wir alle an einem Strang gezogen und den Trainer nicht allein gelassen haben", sagte Carro.
"Wir haben ihm keine Ratschläge gegeben", antwortete Carro auf die Frage, ob er mit Alonso über seine derzeitige Situation gesprochen habe. "Damals hätten wir uns gewünscht, dass er hier bleibt, aber wir wissen, dass er ein Trainer mit enormem Talent ist, der sich in Madrid in einer anderen Situation befindet."
Carro betont enge Verbindung zu Alonso
Carro betonte, dass er trotz Alonsos Abschied weiterhin eine enge Bindung zum Leverkusener Meistertrainer habe. Er bestätigte, dass er Alonso kürzlich in der spanischen Hauptstadt besucht habe, und erklärte, dass ihre Verbindung über den beruflichen Bereich hinausgehe.
"Während der Länderspielpause war ich für ein Wochenende in Madrid, und der Trainerstab und seine Familie waren zweimal bei uns zu Hause", verriet der 61-Jährige. "Wir haben ein sehr gutes Verhältnis, schließlich waren wir in diesen drei Jahren wie eine Familie. Ich weiß auch, dass sie unsere Spiele verfolgen und wir ihre, wir verfolgen uns gegenseitig. Wir schätzen uns sehr und pflegen einen sehr engen Kontakt."
- Getty Images Sport
Gerüchte um Probleme Alonsos mit Real-Superstars
Zuletzt hatte es einige Spekulationen um Alonsos Zukunft gegeben. Vor der 1:2-Niederlage in der Champions League gegen Manchester City war bereits von einem Endspiel für Alonso die Rede gewesen. Der Baske soll mit einigen Spielern im Real-Kader Probleme haben, etwa Superstar Vinicius Junior. Alonso blieb jedoch im Amt und konnte dank eines 2:1-Siegs gegen Alaves zuletzt etwas durchatmen.
Trotz des Durchhängers ist für Real in dieser Saison noch alles drin: In der spanischen Liga befinden sich die Königlichen auf Rang zwei, mit vier Punkten Rückstand auf den FC Barcelona. In der Ligaphase der Champions League ist Real Siebter, wäre damit also fürs Achtelfinale qualifiziert.
Xabi Alonsos Bilanz bei Real Madrid
- Spiele: 23
- Siege: 16
- Unentschieden: 3
- Niederlagen: 4
- Punkte pro Spiel: 2,22