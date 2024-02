Bei der Roma musste José Mourinho vor ein paar Wochen gehen - und verabschiedete sich mit einer Attacke auf die eigenen Spieler.

José Mourinho hat sich mit zwei nicht nett gemeinten Geschenken an sein Team von seinem Ex-Klub AS Rom verabschiedet. Demnach ließ der Portugiese, als er Mitte Januar als Trainer entlassen wurde, einen Ring und ein Foto in der Kabine zurück. Das berichtet die italienische Tageszeitung Il Messaggero.