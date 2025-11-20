Die Diskussion um Joshua Kimmichs ideale Rolle reißt weder beim FC Bayern noch in der Nationalmannschaft ab. Soll der 30-Jährige rechts verteidigen oder im Zentrum das Spiel lenken? Für Philipp Lahm ist die Antwort klar – auch wenn er selbst einst zwischen beiden Positionen pendelte.
"Wenn ich ehrlich bin ...": Weltmeister schaltet sich in Positions-Debatte um Joshua Kimmich ein
Lahm sieht Kimmich im Mittelfeld - aber nicht auf der Sechs
Lahm erinnert im Gespräch mit Sport1 daran, dass seine Situation zur WM 2014 etwas anders gelagert war, weil "mit Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira zwei Spieler aus längeren Verletzungen kamen". Daher habe er zunächst im Mittelfeld gespielt und sei später nach außen gerückt, "weil es besser für die Mannschaft war". Beim Blick auf Kimmich betont Lahm jedoch dessen Vielseitigkeit: "Joshua Kimmich hat bewiesen, dass er beide Positionen auf hohem Niveau spielen kann."
Trotzdem hat der Weltmeister eine klare Präferenz. Am Rande seiner Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports legte er sich fest: "Ich sehe ihn eigentlich als Achter, wenn ich ehrlich bin, mit einer Sechs neben ihm. Das wäre meine optimale Position für Joshua Kimmich." Genau diese Konstellation, so Lahm, bringe Kimmichs Spielintelligenz und seine Offensivqualitäten am besten zur Geltung.
Auch beim FC Bayern hat Kimmich keine klare Rolle
Interessant ist allerdings, dass Kimmich beim FC Bayern diese klare Achterrolle nur selten ausfüllt. Im Münchner Mittelfeld agiert er meist hybrid – weder als reiner Sechser noch als klassischer Achter. Besonders im Zusammenspiel mit Leon Goretzka entsteht für Kimmich eine Zwischenposition, da Goretzka häufig in höhere Räume stößt und Kimmich gezwungen ist, deutlich defensiver zu denken. In dominant geführten Partien zwar oft weit vorn zu finden, bleibt die Rollenverteilung dennoch unscharf.
In der Nationalelf wiederum rutschte Kimmich zuletzt wieder nach rechts hinten, was die Debatte neu befeuert. Lahm ordnet ein: "Es hilft einem Spieler natürlich, wenn er über längere Zeit auf einer Position spielt", ergänzt aber zugleich: "Aber es gibt immer Ausnahmen." Kimmich sei eine solche, weil er beide Rollen auf Topniveau ausfüllen könne.
Die Frage nach seiner besten Position bleibt also Teil der täglichen Fußballdebatte – doch für Lahm ist klar: Am stärksten sieht er Kimmich im Herzen des Spiels, mit einem defensiven Partner an seiner Seite.
Die Leistungsdaten von Joshua Kimmich in der Nationalmannschaft
- Spiele: 106
- Tore: 10
- Assists: 28