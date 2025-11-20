"Wenn ich ehrlich bin ...": Weltmeister schaltet sich in Positions-Debatte um Joshua Kimmich ein

Lahm erinnert im Gespräch mit Sport1 daran, dass seine Situation zur WM 2014 etwas anders gelagert war, weil "mit Bastian Schweinsteiger und Sami Khedira zwei Spieler aus längeren Verletzungen kamen". Daher habe er zunächst im Mittelfeld gespielt und sei später nach außen gerückt, "weil es besser für die Mannschaft war". Beim Blick auf Kimmich betont Lahm jedoch dessen Vielseitigkeit: "Joshua Kimmich hat bewiesen, dass er beide Positionen auf hohem Niveau spielen kann."

Trotzdem hat der Weltmeister eine klare Präferenz. Am Rande seiner Aufnahme in die Hall of Fame des deutschen Sports legte er sich fest: "Ich sehe ihn eigentlich als Achter, wenn ich ehrlich bin, mit einer Sechs neben ihm. Das wäre meine optimale Position für Joshua Kimmich." Genau diese Konstellation, so Lahm, bringe Kimmichs Spielintelligenz und seine Offensivqualitäten am besten zur Geltung.