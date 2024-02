"Für mich befindet er sich an einem Scheideweg": Wie ein 117,5-Millionen-Mann bei Manchester City sein Talent verschwendet

Jack Grealish ist bei Manchester City nicht mehr der Spieler, als der er groß wurde - und sollte deshalb seine Zukunft überdenken.

An Entschlossenheit mangelt es Jack Grealish fürwahr nicht. Das stellte er am Dienstag beim Achtelfinal-Hinspiel von Manchester City in der Champions League beim FC Kopenhagen erneut unter Beweis. Pep Guardiola gab dem 28-Jährigen seinen ersten Startelfeinsatz seit fünf Wochen und Grealish ergriff die Gelegenheit mit beiden Händen, war ein wichtiger Faktor dafür, dass City in der Anfangsphase deutlich überlegen agierte.

Kevin De Bruyne erzielte mit einem coolen Abschluss die Führung, bevor Bernardo Silva fast ein Eigentor erzwang, während City die Gastgeber in den ersten 20 Minuten unter Dauerdruck setzte. Doch dann nahm das Unheil für Grealish seinen Lauf. Er ging nach einem Foulspiel von Diogo Goncalves zu Boden und an seinem besorgten Gesichtsausdruck war sofort zu erkennen, dass es etwas Ernsteres ist.

Der englische Nationalspieler schlug aus Frust auf den Rasen, spielte aber trotz der offensichtlichen Proteste Guardiolas zunächst tapfer weiter. Grealish hielt jedoch lediglich knapp zwei Minuten durch, ehe die Schmerzen unerträglich wurden und er sich mit einem vorzeitigen Ende seines Abends abfand. Jérémy Doku kam für ihn ins Spiel.

City feierte später einen komfortablen 3:1-Hinspielsieg und hat damit vor dem Achtelfinal-Rückspiel alle Trümpfe in der Hand. Guardiola bestätigte derweil bei der Pressekonferenz nach der Partie, dass sich Grealish eine Muskelverletzung zugezogen hatte. "Es ist schade, dass Jack sich verletzt hat, aber es ist, wie es ist. Es hat ihn sehr mitgenommen", erklärte der City-Coach.

Verzweifelt wäre wohl die passendere Beschreibung für Grealishs Gemütszustand gewesen als einfach nur mitgenommen. Denn er wusste, um wie viel es in diesem Spiel auch für ihn persönlich ging. Und da er nun am Anfang der Saison-Crunchtime vorerst nicht mehr ganz so präsent in Guardiolas Gedanken sein dürfte, könnte Grealish beginnen, darüber nachzudenken, in welche Richtung sich seine Karriere aktuell entwickelt.