"Wenn es nach mir gegangen wäre ...": FC Bayern bremste Jamal Musiala bei Comeback-Bemühungen aus

Musiala hatte sich bei der Klub-WM im Sommer bei einem Zweikampf mit dem damaligen PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma einen Wadenbeinbruch zugezogen. Seitdem hatte er für den deutschen Rekordmeister nicht mehr auf dem Platz gestanden.

Seit Wochen gibt es Spekulationen darüber, wann Musiala sein Comeback im Bayern-Trikot feiern könnte. Die Verantwortlichen der Münchner wollen den 22-Jährigen nach seiner Verletzung langsam wieder an den Spielbetrieb heranführen und möglichst nichts überstürzen. Sein Comeback soll aber noch im Januar stattfinden.