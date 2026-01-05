Jamal Musiala hätte sein Comeback beim FC Bayern München am liebsten schon vor einigen Wochen gefeiert.
"Wenn es nach mir gegangen wäre ...": FC Bayern bremste Jamal Musiala bei Comeback-Bemühungen aus
Jamal Musiala: "Ist ja nicht nur meine Entscheidung"
Zu Gast beim FCB-Fanklub "Red Bulls Taubenbach" erklärte der 22-Jährige, dass er es kaum erwarten könne, endlich wieder auf dem Rasen zu stehen: "Es ist ja nicht nur meine Entscheidung. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich letzten Monat schon wieder gespielt!"
Jamal Musiala bricht sich bei der Klub-WM das Bein
Musiala hatte sich bei der Klub-WM im Sommer bei einem Zweikampf mit dem damaligen PSG-Torhüter Gianluigi Donnarumma einen Wadenbeinbruch zugezogen. Seitdem hatte er für den deutschen Rekordmeister nicht mehr auf dem Platz gestanden.
Seit Wochen gibt es Spekulationen darüber, wann Musiala sein Comeback im Bayern-Trikot feiern könnte. Die Verantwortlichen der Münchner wollen den 22-Jährigen nach seiner Verletzung langsam wieder an den Spielbetrieb heranführen und möglichst nichts überstürzen. Sein Comeback soll aber noch im Januar stattfinden.
Jamal Musiala über Bayern-Training: "Das läuft echt gut"
"Man muss nun gucken, ob ich noch Angst habe oder so. Wenn ich für das Spiel bereit bin und jeder auch dieses Gefühl hat. Ich habe die letzten beiden Male wieder mit Kontakt trainiert, das läuft echt gut. Aber wir wollen jetzt auch nichts zu früh machen. Wir gucken einfach von Training zu Training", so der Offensivspieler.