"Wenn es nach ihm geht, dann wird er den verlängern": Uli Hoeneß signalisiert Vertragsverlängerung mit Harry Kane beim FC Bayern

"Er hatte jedes Jahr bis Ende Januar eine Ausstiegsklausel", sagte Hoeneß diesbezüglich auf den Power Days in der Münchner Olympiahalle: "Wir gehen davon aus, dass er seinen Vertrag bis 2027 auf jeden Fall erfüllt. Und wenn es nach uns geht - und ich habe gehört, auch nach ihm –, dann wird er den verlängern", stellte Hoeneß klar. Gleiches hatte auch Kane selbst zuletzt stets verlauten lassen, sich eine Vertragsverlängerung in München absolut vorstellen zu können.

Ein Faktor, der laut Hoeneß ebenfalls dafür spricht, ist Kanes Familie, die "sich superwohl" in München fühle. Dort könne man "nach wie vor in aller Ruhe unterwegs sein", betonte Hoeneß, während Kane in London stets mit Bodyguards gearbeitet habe: "So ein Leben muss ich nicht unbedingt haben."