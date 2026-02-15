"Wenn er nicht gewann, weinte er" – Früherer Weggefährte enthüllt, wie Cristiano Ronaldo schon als Jugendlicher tickte

Ronaldo hat nun Titel in der Premier League, La Liga, Serie A, Champions League, Europameisterschaft und Nations League vorzuweisen, dazu fünf Balon d'Ors und unzählige Einträge in den Geschichtsbüchern.

Er hat noch Ziele vor sich, wobei ein bemerkenswerter Meilenstein nun in greifbarer Nähe ist. "Er wird leicht 1.000 Tore erreichen, daran habe ich keinen Zweifel. Das ist ein Meilenstein, der ihm wichtig ist – etwas, das er seit Jahren im Kopf hat. Er möchte 1.000 dokumentierte Tore erreichen, denn andere Spieler wie Pelé oder Romario haben zwar behauptet, diese Zahl erreicht zu haben, aber nicht alle ihre Tore wurden aufgezeichnet. Cristiano könnte mit all seinen Toren einen Film drehen. Er wird es schaffen – selbst wenn er dafür in die niedrigste Profiliga der Welt gehen muss. Aber das wird nicht nötig sein.“

Nani fügte hinzu, dass Ronaldo noch einige Jahre spielen könnte: "Cristiano wusste immer genau, was er wollte – wenn man sich über seine Prioritäten so im Klaren ist und die richtige Unterstützung um sich herum hat, wird alles einfacher. Diese Weigerung, aufzugeben, hat ihn zu einem der größten Spieler aller Zeiten gemacht. Selbst jetzt, mit 40 Jahren, verblüfft er die Menschen noch, aber mich nicht. Ich hoffe, dass er das gleiche Niveau wie in der Qualifikation beibehält und ein wichtiger Spieler für Roberto Martinez bei der Weltmeisterschaft wird – Tore verschwinden nicht einfach.“

Naniglaubt sogar, dass die WM 2026 nicht Ronaldos letztes internationales Turnier sein wird. „Ich hoffe, dass er bei der EM spielt. Das hängt davon ab, wie er sich körperlich fühlt, ob er von Verletzungen verschont bleibt und ob er die Motivation findet, so weiterzumachen, wie er es seit mehr als 20 Jahren tut. Aber wenn jemand etwas so Außergewöhnliches schaffen kann, wie mit 43 Jahren bei der EM zu spielen, dann ist es Cristiano“, sagte er.