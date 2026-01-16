"Wenn alles gut läuft heute, ist es der Plan, dass Jamal dabei ist", sagte Trainer Vincent Kompany bei der Pressekonferenz vor dem Abschlusstraining am Freitag. "Das ist schön für ihn. Wir wollen die Spieler so schnell wie möglich nutzen, aber auch nicht zu schnell."
"Wenn du aus dem dunklen Tunnel rauskommst": Bayern-Trainer Vincent Kompany gibt Jamal Musiala vor dem Comeback einen Rat
Der 22-jährige Offensivspieler hatte sich bei der Klub-WM im Sommer im Viertelfinale gegen Paris Saint-Germain einen Wadenbeinbruch sowie eine Sprunggelenksluxation zugezogen und war daraufhin monatelang ausgefallen. Sein zwischenzeitlich für Dezember anvisiertes Comeback verzögerte sich wegen kleinerer Rückschläge zuletzt immer wieder.
Aus dieser schwierigen Zeit nehme Musiala "sehr viel positive Energie mit", betonte Kompany. "Wenn du aus dem dunklen Tunnel rauskommst, sind auch die kleinen Sachen toll. Ich empfehle den Jungs, die aus Verletzungen zurückkommen, dass sie das erste Gefühl bei der Rückkehr nie vergessen. Dass sie nie sagen: 'Mal gewonnen, egal.' Dann schätzt du alles viel mehr."
FC Bayern: Vincent Kompany scherzt über "Strandmuskeln"
Abgesehen von Musiala sollen gegen Leipzig auch Joshua Kimmich und Alphonso Davies in den Kader zurückkehren. Der 25-jährige Linksverteidiger fehlte monatelang wegen eines Kreuzbandrisses, feierte vor Weihnachten sein Comeback, erkrankte dann aber. Genau wie Musiala soll auch Davies langsam an die Mannschaft herangeführt werden.
"Die Rolle von Jamal und Phonzie ist nicht, dass sie uns Spiele gewinnen müssen", sagte Kompany. "Sondern dass sie hoffentlich eine gute Integration haben und irgendwann ganz fit und bei 100 Prozent sind. Vielleicht nicht nur auf dem Niveau von vorher, sondern sogar einen Schritt weiter."
Laut Kompany haben sich Musiala und Davies während ihren langen Ausfallzeiten körperlich weiterentwickelt. "Wenn du immer spielst, haben wir nie Zeit, bestimmte Sachen zu entwickeln", sagte der Trainer. Auf Nachfrage, ob er damit Muskelaufbau meine, scherzte Kompany: "Es geht mir nicht um Beachgym." Heißt: Bodybuilding zum oberkörperfreien Posieren am Strand. "Es geht um Stabilität und eine Mischung aus Mobilität und Geschwindigkeit. Gerade bei Spielern, die so eine Geschwindigkeit haben wie die beiden. So werden die tiefen Muskeln stärker und nicht die Strandmuskeln."
Die nächsten Spiele des FC Bayern München
- Samstag, 17. Januar: RB Leipzig - FC Bayern (Bundesliga)
- Mittwoch, 21. Januar: FC Bayern - Union Saint-Gilloise (Champions League
- Samstag, 24. Januar: FC Bayern - FC Augsburg (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.
Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.
Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.
Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.
Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.
Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.
Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.
Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.
Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.
Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.
Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.
Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.
Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.
Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.
Mit dem FC Bayern wurde er bereits fünfmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.
Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.
Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.
Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.