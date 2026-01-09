"Wenn, dann würde ich es ihm wünschen": WM-Rekordtorschütze Miroslav Klose rechnet mit Entthronung

Für die Entthronung des 47-Jährigen, für den nach vier WM-Teilnahmen von 2002 bis 2014 insgesamt 16 Tore zu Buche stehen, kommen im Sommer die Superstars Lionel Messi aus dem Team von Titelverteidiger Argentinien (13 Tore bei fünf WM-Teilnahmen) und Kylian Mbappe aus Frankreich (zwölf Tore bei zwei WM-Teilnahmen) in Betracht.

"Ich wusste, dass der Rekord irgendwann fällt", meinte Klose in der Bild-Zeitung zur absehbaren Verbesserung seiner zwölf Jahre alten Bestmarke.

Für die Jagd auf seine Nachfolge drückt der heutige Coach des Zweitligisten 1. FC Nürnberg, der 2006 in Deutschland in Deutschland mit fünf Treffern zum Torschützenkönig der Heim-WM avanciert war, Argentiniens Idol Messi die Daumen. "Ich bin ja brutaler Messi-Fan. Wenn, dann würde ich es ihm wünschen", machte Klose aus seinen Sympathien kein Hehl.