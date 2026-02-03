Wende in Verletzungsdrama um Marc-Andre ter Stegen? FC Barcelona verweigert offenbar Rückkehr

Demnach seien die Verantwortlichen der Katalanen der Ansicht, dass sich selbst durch die Verletzung ter Stegens nichts an den festgelegten Vereinbarungen des Leih-Vertrages geändert habe und es für einen Abbruch deshalb keinen Grund gebe.

Zuvor hatte der Radiosender Cadena Ser berichtet, dass der FC Girona, an den ter Stegen bis zum kommenden Sommer verliehen ist, mit dem Gedanken spiele, den 33-Jährigen aufgrund der Verletzung mittels einer Klausel wieder an seinen Stammverein zurückzugeben.

Für ter Stegen wäre dies wohl gleichbedeutend mit einem Platzen des WM-Traums, schließlich müsste er sich bei den Katalanen selbst nach seiner Genesung wieder mit einer Reservistenrolle zufrieden geben. Trainer Hansi Flick setzt nämlich auf Joan Garcia als klare Nummer eins im Barca-Kasten.