Wie die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo schreibt, hätten vereinsinterne Quellen klargestellt, dass eine Rückkehr des deutschen Torhüters vor dem Ende der laufenden Spielzeit ausgeschlossen sei.
Wende in Verletzungsdrama um Marc-Andre ter Stegen? FC Barcelona verweigert offenbar Rückkehr
Demnach seien die Verantwortlichen der Katalanen der Ansicht, dass sich selbst durch die Verletzung ter Stegens nichts an den festgelegten Vereinbarungen des Leih-Vertrages geändert habe und es für einen Abbruch deshalb keinen Grund gebe.
Zuvor hatte der Radiosender Cadena Ser berichtet, dass der FC Girona, an den ter Stegen bis zum kommenden Sommer verliehen ist, mit dem Gedanken spiele, den 33-Jährigen aufgrund der Verletzung mittels einer Klausel wieder an seinen Stammverein zurückzugeben.
Für ter Stegen wäre dies wohl gleichbedeutend mit einem Platzen des WM-Traums, schließlich müsste er sich bei den Katalanen selbst nach seiner Genesung wieder mit einer Reservistenrolle zufrieden geben. Trainer Hansi Flick setzt nämlich auf Joan Garcia als klare Nummer eins im Barca-Kasten.
Barca gewährt ter Stegen wohl Nutzung von Trainingszentrum
Ter Stegen hatte sich bei der 0:1-Niederlage Gironas gegen LaLiga-Schlusslicht Real Oviedo am Samstag spanischen Medienberichten zufolge eine schwerere Muskelverletzung zugezogen und soll bis zu zwei Monate ausfallen. Sogar von einer möglichen weiteren Operation ist die Rede.
Laut der Mundo Deportivo soll der FC Barcelona dem 33-Jährigen trotz eines Rückkehr-Vetos allerdings gestatten das Barca-Trainingszentrum Ciutat Esportiva zu nutzen, um dort den ersten Teil der Verletzungsrehabilitation zu absolvieren. Da er de facto ein Spieler der Katalanen ist, habe der Klub eine Fürsorgepflicht.
Girona bestätigte am Montagnachmittag, dass sich der deutsche Keeper "eine Verletzung des linken Oberschenkelmuskels" zugezogen habe. Der Spieler werde sich "weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen, um die Diagnose zu sichern und die Prognose festzulegen".
Marc-Andre ter Stegen: Seine Leistungsdaten 2025/26
Spiele Gegentore Zu-Null-Spiele Einsatzminuten 3 2 1 270
Häufig gestellte Fragen
Marc Andre ter Stegen spielt auf der Torwartposition.
Marc Andre ter Stegen wurde am 30. April 1992 in Mönchengladbach geboren.
Beim FC Barcelona trägt Marc Andre ter Stegen die Nummer eins.
Seine Körpergröße wird mit 1,87 Meter angegeben.
Sein Gewicht liegt bei rund 88 Kilogramm.
Darüber gibt es keine offiziellen Informationen. Vermutlich trägt Marc Andre ter Stegen die Schuhgröße 45 (EU).
Sein rechter Fuß ist der stärkere. Aber auch mit links zeigt er regelmäßig seine Fähigkeiten im Spielaufbau.
Marc Andre ter Stegen spielte in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach. Dort durchlief er alle Jugendmannschaften ehe er 2009 Stammtorhüter der Profis wurde.
Marc Andre ter Stegen lebt an der Küste Barcelonas, im Stadtteil Gracia.
Marc Andre ter Stegen fährt einen CUPRA, da er seit 2020 globaler Markenbotschafter für die Marke ist. Er fährt in der Regel Modelle wie den CUPRA Formentor und hat auch einen CUPRA Ateca Limited Edition.
Da Marc Andre ter Stegen in Deutschland geboren und aufgewachsen ist, spricht er fließend Deutsch.
Marc Andre ter Stegen hat zwei Kinder mit seiner Ex-Frau Daniela Jehle: einen älteren Sohn Ben, der im Dezember 2019 geboren wurde und einen jüngeren Sohn Tom, der im März 2024 zur Welt kam.
Von 2012 bis 2025 war Marc Andre ter Stegen mit Daniela Jehle zusammen und insgesamt acht Jahre verheiratet. Seit Sommer 2025 ist der Torhüter mit Ona Sellares liiert.
Das genaue Gehalt von Marc Andre ter Stegen ist nicht bekannt. Es wird vermutet, dass er beim FC Barcelona aktuell rund 6,3 Millonen Euro pro Jahr verdienen soll. Sein Vertrag läuft noch bis 2028 bei den Katalanen.
Er wurde mit Deutschland 2009 U17-Europameister. Überdies holte er mit der deutschen Nationalmannschaft 2017 den Confederations Cup. Dazu kommen mehrere Meistertitel mit dem FC Barcenlona und nationale Pokalsiege. 2015 wurde Marc Andre ter Stegen mit Barca zudem Champions-League-Sieger. Außerdem gewann er den Supercup und die Fifa-Klub-WM.
Den Ballon d'Or hat er bislang noch nicht gewonnen.
Marc Andre ter Stegen hat die Jaschin-Trophäe noch nie gewonnen. Er wurde 2019 auf dem zweiten Platz der Abstimmung hinter dem Gewinner Alisson Becker gewertet.
In jungen Jahren seiner Karriere hatte ter Stegen den Spitznamen "Mini-Kahn". Heute ist er unter dem Spitznamen "Mats" bekannt, den Anfangsbuchstaben seines vollständigen Namens.