"Ich habe gelesen, dass Antonio Conte irgendwelche Listen schickt": Wie ist der Stand bei den Trainerkandidaten des FC Bayern?

Tuchels Zeit beim FC Bayern läuft mit Saisonende bekanntlich ab, die Suche nach einem Nachfolger ist in vollem Gange. Wie ist der aktuelle Stand?

Xabi Alonso wird es nicht. "Es gab viele Spekulationen. Ich habe nach reiflicher Überlegung die Entscheidung getroffen, dass das der richtige Ort für mich ist", verkündete der Spanier vergangenen Freitag seinen Verbleib bei Bayer Leverkusen.

Für die Werkself natürlich eine sehr freudige Nachricht. Für den FC Bayern dagegen ein Dämpfer, galt Alonso doch als absoluter Wunschkandidat auf die Nachfolge des scheidenden Coaches Thomas Tuchel.

Dass Sebastian Hoeneß nicht an die Säbener Straße kommt, ist indes bereits seit dessen Vertragsverlängerung beim VfB Stuttgart Anfang März klar. Zwei der Kandidaten, die rund um den FCB in den vergangenen Wochen am heißesten gehandelt wurden, sind also aus dem Rennen.

Aber es bleiben ja noch zahlreiche Namen, die als Bayern-Trainer ab der Saison 2024/25 infrage kommen. Sportvorstand Max Eberl setzt sich bei der Suche zwar kein Ultimatum, sagte zuletzt gegenüber Sky aber, dass der neue Coach bestmöglich noch im April fix gemacht werden soll. "Wir sind an mehreren Trainern dran", so Eberl. "Wir loten aus, wir schauen, was wirklich machbar ist. Wir versuchen, den passenden Trainer zu finden."

GOAL verschafft hier einen Überblick darüber, wie der aktuelle Stand bei den Trainerkandidaten der Bayern ist.