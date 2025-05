Die TV-Rechte für die Bundesliga wurden vor einiger Zeit neu vergeben, einiges verändert sich. Was Ihr nächste Saison bei DAZN seht, lest Ihr hier.

Auch in der Saison 2025/26 findet Ihr die Bundesliga wieder im Angebot von DAZN. Im Vergleich zur aktuellen Saison gibt es aber einige Neuerungen und Veränderungen, was die Aufteilung der unterschiedlichen Slots anbelangt. Welche Bundesligaspiele ab dem Sommer bei DAZN laufen, lest Ihr in diesem Artikel.

verschafft Euch einen Überblick.