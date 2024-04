Deutschland bei der EM 2024: Welche Farbe hatte das Auswärtstrikot des DFB früher?

Die neuen DFB-Trikots für die Heim-EM 2024 wurden bereits vorgestellt. Doch wie sah das vorherige Auswärtstrikot aus? GOAL gibt Euch die Antwort.

Im März wurden die neuen Trikots der deutschen Nationalmannschaft vom Ausrüster adidas vorgestellt, die bereits in einigen Länderspielen zum Einsatz kamen und auch bei der Heim-EM im Sommer (14. Juni bis 14. Juli) getragen werden. Das Heimtrikot ist, wie üblich, größtenteils in weiß gehalten. Die Farben schwarz, rot und gold, die natürlich nicht fehlen dürfen, sind an den Schultern abgebildet und werden von drei weißen Adidas-Streifen unterbrochen.

Zum echten Verkaufsschlager entwickelte sich jedoch nicht das Heim-, sondern das Auswärtstrikot, das dieses Mal überraschenderweise in Pink und Lila gefärbt ist. "Das neue Auswärtstrikot hingegen überrascht mit einem unerwarteten frischen Design, das für die neue Generation an deutschen Fußballfans und die Vielfalt des Landes steht", erklärte adidas bei der Vorstellung.

Aussagen von adidas-Sprecher Oliver Brüggen zufolge verkaufte sich das neue Auswärtstrikot zum Start (Standard-Preis: 100 Euro, Kinder: 75 Euro, Authentic-Version: 150 Euro) besser als alle anderen davor.

Doch wie sah das vorige Auswärtstrikot der Deutschen überhaupt aus? Im Folgenden gibt es die Antwort.