Weiterhin keine Vertragsverlängerung beim BVB: Zögert Nico Schlotterbeck auch wegen Niko Kovac?

Der BVB spielt bisher zwar eine solide Saison: Platz drei in der Bundesliga, sieben Punkte aus vier Spielen in der Champions League, im DFB-Pokal noch dabei. Die absoluten Topspiele gegen den FC Bayern und Manchester City verlor der BVB zuletzt aber.

Zudem enttäuschen die Dortmunder regelmäßig spielerisch, etwa zuletzt beim 1:1 gegen den Hamburger SV. Genau daran soll sich Schlotterbeck stören. "Nach dem 1:0 haben wir ein wenig die Kontrolle verloren. Wir müssen ein wenig Fußball spielen", klagte er beispielsweise nach dem HSV-Spiel.