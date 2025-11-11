Nico Schlotterbeck zögert weiterhin mit einer Vertragsverlängerung bei Borussia Dortmund - angeblich auch wegen der Spielweise unter Trainer Niko Kovac. Das berichtet die Bild.
Weiterhin keine Vertragsverlängerung beim BVB: Zögert Nico Schlotterbeck auch wegen Niko Kovac?
Der BVB spielt bisher zwar eine solide Saison: Platz drei in der Bundesliga, sieben Punkte aus vier Spielen in der Champions League, im DFB-Pokal noch dabei. Die absoluten Topspiele gegen den FC Bayern und Manchester City verlor der BVB zuletzt aber.
Zudem enttäuschen die Dortmunder regelmäßig spielerisch, etwa zuletzt beim 1:1 gegen den Hamburger SV. Genau daran soll sich Schlotterbeck stören. "Nach dem 1:0 haben wir ein wenig die Kontrolle verloren. Wir müssen ein wenig Fußball spielen", klagte er beispielsweise nach dem HSV-Spiel.
Schlotterbeck bei Bayern, Barca und Liverpool im Gespräch
Die Dortmunder Führungsriege um Geschäftsführer Lars Ricken und Sportdirektor Sebastian Kehl kämpft aktuell um eine Verlängerung mit Schlotterbeck über 2027 hinaus. Dem Vernehmen nach liegt dem 25-jährigen Innenverteidiger ein unterschriftsreifer Vertrag vor. Ihm winken der Aufstieg zu einem der Topverdiener und der Kapitänsposten. Spekuliert wurde zuletzt auch über den möglichen Einbau einer Ausstiegsklausel in den Vertrag.
Womöglich schaltet sich demnächst aber der FC Bayern aktiv in den Poker ein - und zwar, wenn Dayot Upamecano seinen dort im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag nicht verlängern sollte. Im Gespräch ist Schlotterbeck zudem beim FC Barcelona und beim FC Liverpool, wo die Zukunft von Ibrahima Konate weiterhin unklar ist.
Nico Schlotterbeck beim DFB-Team - und angeschlagen
Schlotterbeck weilt aktuell beim DFB-Team. Noch ist aber unklar, ob er bei den anstehenden Spielen in der WM-Qualifikation gegen Luxemburg und die Slowakei einsatzfähig sein wird. "Das ist jetzt über Nacht schon dick geworden, der Fuß sieht nicht ganz optimal aus, ehrlich gesagt", sagte Bundestrainer Julian Nagelsmann am Montag und ergänzte, er müsse bezüglich der Einsatzchancen Schlotterbecks "den Verlauf der Woche abwarten".
Schlotterbeck hatte sich beim HSV-Spiel bei einem Foul von Jordan Torunarigha eine Fleischwunde am Fuß zugezogen. Kovac sprach von einem "heftigen Stempel". Schlotterbeck selbst gab zunächst Entwarnung: "Ich hab' dann weitergemacht, das passt schon."
BVB, Spielplan: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund
• 22. November, 15.30 Uhr: BVB - VfB Stuttgart (Bundesliga)
• 25. November, 21 Uhr: BVB - FC Villarreal (Champions League)
• 29. November, 18.30 Uhr:Bayer Leerkusen - BVB (Bundesliga)
• 2. Dezember, 21 Uhr: BVB - Bayer Leverkusen (DFB-Pokal)
• 7. Dezember, 17.30 Uhr: BVB - TSG Hoffenheim (Bundesliga)