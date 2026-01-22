"Weiterhin großes Potenzial": BVB verleiht Supertalent nach Basel

Duranville war im Januar 2023 für rund 8,5 Millionen Euro Ablöse vom RSC Anderlecht nach Dortmund gewechselt. Er feierte im Alter von 17 Jahren sein Bundesliga-Debüt und spielte im September 2024 erstmals für das belgische Nationalteam. In dieser Hinrunde sprangen für ihn aber nur zwei Einsätze im Regionalliga-Team des BVB heraus.

Im Dezember hatte Trainer Niko Kovac öffentlich Kritik an Duranville geübt. "Wir sind beim BVB und beim BVB sind richtig gute Spieler unterwegs. Das ist er auch, aber die anderen sind besser", sagte der Kroate.