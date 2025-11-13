"Weiß nicht, ob öffentliche Äußerungen hilfreich": Julian Nagelsmann wird für für seinen Umgang mit Leroy Sane getadelt

"Ich vermute, dass Julian Nagelsmann ihn kitzeln wollte, aber ich hätte es anders gemacht", erklärte Keller. Nagelsmann hatte Sane während der Pressekonferenz des DFB am vergangenen Montag mehr oder weniger angezählt: "Er weiß, dass es nicht unendlich viele Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene - zumindest unter meiner Führung - zu beweisen. Das habe ich ihm auch offen gesagt."

Für Keller, der dem deutschen Flügelspieler im Jahr 2014 zu seinem Debüt als Profi verhalf, stellt das Vorgehen des Bundestrainers eine falsche Herangehensweise dar. "Ich weiß nicht, ob öffentliche Äußerungen hilfreich für seine Leistungen sind", zweifelte der Ex-U17-Trainer der Gelsenkirchener. "Man kann ihm unter vier Augen die Meinung sagen, und er nimmt das auch an."