Jens Keller zeigt sich verwundert über die öffentlichen Aussagen, die Bundestrainer Julian Nagelsmann über Leroy Sane getätigt hat. Bei Sky übte der ehemalige Schalke-Coach und Trainer von Sane Kritik.
"Weiß nicht, ob öffentliche Äußerungen hilfreich": Julian Nagelsmann wird für für seinen Umgang mit Leroy Sane getadelt
Keller über Nagelsmann-Aussagen: "Hätte es anders gemacht"
"Ich vermute, dass Julian Nagelsmann ihn kitzeln wollte, aber ich hätte es anders gemacht", erklärte Keller. Nagelsmann hatte Sane während der Pressekonferenz des DFB am vergangenen Montag mehr oder weniger angezählt: "Er weiß, dass es nicht unendlich viele Chancen gibt, sich auf Nationalmannschaftsebene - zumindest unter meiner Führung - zu beweisen. Das habe ich ihm auch offen gesagt."
Für Keller, der dem deutschen Flügelspieler im Jahr 2014 zu seinem Debüt als Profi verhalf, stellt das Vorgehen des Bundestrainers eine falsche Herangehensweise dar. "Ich weiß nicht, ob öffentliche Äußerungen hilfreich für seine Leistungen sind", zweifelte der Ex-U17-Trainer der Gelsenkirchener. "Man kann ihm unter vier Augen die Meinung sagen, und er nimmt das auch an."
- AFP
Auch Matthias Sammer stellte das Vorgehen des Bundestrainers infrage
In gewisser Weise schwächte der Bundestrainer auch seine eigene Mannschaft, da er sich wie bei der Rechtsverteidiger-Causa um Kimmich ("Sollten die angedachten Rechtsverteidiger-Kandidaten auf ganzer Linie versagen, wovon ich nicht ausgehe, überlegen wir nochmal") erneut nicht nur auf Sane bezog: "Wenn wir auf der Position sechs, sieben Spieler zur Auswahl hätten, dann hätte er es deutlich schwerer."
Keller schlug sich mit seinen Aussagen auf die Seite von Matthias Sammer, der zuletzt betont hatte, dass Individualisten "so viel Liebe, dass es knallt" bräuchten. "Es ist nicht meine Art, über die Öffentlichkeit zu kommunizieren und den Druck so zu erhöhen. Leroy ist zwar ein lockerer Typ, aber trotzdem sehr sensibel", führte Keller weiter aus.
Der 54-Jährige war zuletzt und nach seinem Engagement bei Schalke (2012-2014) bei Union Berlin, dem FC Ingolstadt, dem 1. FC Nürnberg und dem SV Sandhausen im Amt.
Leroy Sane: Statistiken bei der deutschen Nationalelf
Deutschland
- 70 Spiele
- 14 Tore
- 8 Assists