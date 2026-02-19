Der FC Bayern München stellt offenbar ernsthafte Überlegungen an, den aktuell an Zweitligist Hannover 96 verliehenen Mittelfeldspieler Noel Aseko ab der kommenden Saison fest einzuplanen.
"Weil Vincent Kompany ein großer Fan von ihm ist": Sichert sich der FC Bayern München ein riesiges Talent für eine Mini-Ablöse?
Noel Aseko beeindruckte schon beim FC Bayern: "Krass, wie der trainiert"
"Die Bayern überlegen ernsthaft, ihn im Sommer zurückzuholen und dann auch einzusetzen, weil Kompany ein großer Fan von ihm ist", berichtet Sky-Reporter Kerry Hau im Podcast "Mia san Vier". Ein namentlich nicht genannter Ex-Spieler des FCB, der Aseko in München schon im Training erlebt hat, habe ihm zudem über den 20-Jährigen verraten: "Einfach krass, wie der trainiert, wie der spielt. Der muss einfach mal fit sein."
Aseko war 2022 von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt, wurde während seiner ersten zwei Jahre in München aber häufig von Verletzungen ausgebremst. Dennoch stattete Bayern ihn im Sommer 2024 mit einem Profivertrag aus, zudem durfte er bei der ersten Mannschaft trainieren und empfahl sich im Regionalliga-Team des FCB für höhere Aufgaben.
Nun über einen längeren Zeitraum gesund, hat sich Aseko in Hannover herausragend entwickelt. Beim Aufstiegsaspiranten zählt der zentrale Mittelfeldmann zu den besten Spielern der 2. Bundesliga, ist absolut gesetzt und kam diese Saison bisher auf drei Tore und fünf Assists in 23 Einsätzen.
- Getty
Noel Aseko weckt bei namhaften Vereinen Interesse
Die Leihe nach Hannover begann im Februar 2025 und läuft am Saisonende aus. Die Niedersachsen können Aseko dann mittels einer Kaufoption für eine Million Euro fest verpflichten und werden das aller Voraussicht nach auch tun. Allerdings haben sich die Bayern, wo er noch bis 2028 unter Vertrag steht, bei der Leihe eine Rückkaufoption gesichert. Diese besagt, dass sie Aseko für wohl lediglich 1,4 Millionen Euro zurückholen können - ein absoluter Schnäppchenpreis.
Möglich wäre auch, dass der FCB den deutschen U21-Nationalspieler teuer weiter verkauft, schließlich sollen einige Bundesligaklubs und auch namhafte Vereine aus dem Ausland Interesse anmelden. Derzeit scheint die Tendenz aber dahinzugehen, Aseko fest zu integrieren und mit ihm möglicherweise den Kaderplatz von Leon Goretzka aufzufüllen. Jener wird die Bayern bekanntlich mit Ablauf seines Vertrages am Saisonende verlassen - und sollte der deutsche Meister auf Aseko setzen, könnte man sich die Verpflichtung eines externen Ersatzes sparen.
Die Konkurrenz auf der Sechs wäre für Aseko mit Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic natürlich riesig, zudem dürfte Tom Bischof in der Hierarchie für das Mittefeldzentrum auch zunächst vor ihm stehen. Allerdings könnten sich bei den vielen Spielen, die beim FCB im Terminkalender stehen, durchaus regelmäßige Einsatzchancen ergeben. Zumal Aseko auch als Zehner hin und wieder etwas weiter vorne für Entlastung der arrivierten Kräfte sorgen könnte.
Noel Asekos Zahlen in der bisherigen Saison
- Einsätze: 23
- Tore: 3
- Assists: 5