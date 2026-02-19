"Weil Vincent Kompany ein großer Fan von ihm ist": Sichert sich der FC Bayern München ein riesiges Talent für eine Mini-Ablöse?

"Die Bayern überlegen ernsthaft, ihn im Sommer zurückzuholen und dann auch einzusetzen, weil Kompany ein großer Fan von ihm ist", berichtet Sky-Reporter Kerry Hau im Podcast "Mia san Vier". Ein namentlich nicht genannter Ex-Spieler des FCB, der Aseko in München schon im Training erlebt hat, habe ihm zudem über den 20-Jährigen verraten: "Einfach krass, wie der trainiert, wie der spielt. Der muss einfach mal fit sein."

Aseko war 2022 von Hertha BSC in Bayerns Nachwuchs gewechselt, wurde während seiner ersten zwei Jahre in München aber häufig von Verletzungen ausgebremst. Dennoch stattete Bayern ihn im Sommer 2024 mit einem Profivertrag aus, zudem durfte er bei der ersten Mannschaft trainieren und empfahl sich im Regionalliga-Team des FCB für höhere Aufgaben.

Nun über einen längeren Zeitraum gesund, hat sich Aseko in Hannover herausragend entwickelt. Beim Aufstiegsaspiranten zählt der zentrale Mittelfeldmann zu den besten Spielern der 2. Bundesliga, ist absolut gesetzt und kam diese Saison bisher auf drei Tore und fünf Assists in 23 Einsätzen.