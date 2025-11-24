Fabio SilvaGetty
Er kostete mehr als 20 Millionen Euro und droht zum Riesen-Missverständnis zu werden: BVB-Star denkt wohl über Blitz-Wechsel im Winter nach

Nach gerade einmal wenigen Monaten bei Borussia Dortmund denkt Fábio Silva laut Sky bereits über einen vorzeitigen Abschied nach. Der Portugiese ist frustriert über seine geringe Spielzeit, während sein Traum von der WM 2026 auf der Kippe stehen könnte.

WieSky berichtet, soll der der 23-jährige Stürmer mit seinem Start beim BVB alles andere als zufrieden ist. Obwohl er inzwischen wieder fit ist, kam Silva in dieser Saison bislang nur auf 105 Einsatzminuten in Pflichtspielen – ein Bruchteil dessen, was man sich von seiner Verpflichtung versprochen hatte. Sky Sport+2Sky Sport+2

Sein Umfeld denkt bereits über einen Blitz-Wechsel im Winter nach. Ein vorzeitiger Wechsel wird als Option genannt, sollten sich die Perspektiven bei den Schwarz-Gelben nicht bald verbessern.

Ein ganz entscheidender Motivator für Silvas Unzufriedenheit ist laut Sky sein Wunsch, bei der Weltmeisterschaft 2026 für Portugal dabei zu sein. Der Nationaltrainer hat ihn öffentlich als Kandidaten ins Spiel gebracht; jedoch läuft der Plan Gefahr, zu scheitern, wenn Silva nicht regelmäßig Spielpraxis beim Klub erhält.

  • Wird Fabio Silvas Zeit beim BVB als riesiges Missverständnis in die Geschichte eingehen? Borussia Dortmund hatte sich Silvas Dienste Ende August 2025 gesichert. Der 23-Jährige kam von den Wolverhampton Wanderers und unterschrieb bei den Schwarz-Gelben einen langfristigen Vertrag bis 2030. Die Ablösesumme lag bei 22,5 Millionen Euro fix, dazu können weitere vier Millionen Euro an möglichen Bonuszahlungen kommen.

    Die Verantwortlichen sahen in Silva einen entwicklungsfähigen Stürmer, der das Angriffszentrum in den kommenden Jahren bereichern sollte. Sein Profil galt als spannend: laufstark, flexibel einsetzbar, aggressiv im Pressing und mit guter Abschlussqualität. Seine Leihe zuvor bei UD Las Palmas, bei der er zweistellig traf, hatte das Interesse weiter verstärkt. Sogar der FC Bayern soll an Silva als Backup für Harry Kane interessiert gewesen sein

  • Fabio Silva spielt bisher kaum eine Rolle beim BVB

    Der Transfer verlief jedoch nicht reibungslos. Beim obligatorischen Medizincheck stellten die BVB-Ärzte Adduktorenprobleme fest, die eine mehrwöchige Pause nach sich zogen. Damit verpasste Silva weite Teile der Vorbereitung, konnte sich erst spät ins Mannschaftstraining integrieren – und rutschte im Offensivranking sofort nach hinten. Die Konkurrenz war groß: etablierte Spieler standen bereits im Rhythmus, während Silva noch nach seiner Form suchte.

    Trainer Niko Kovac lobte ihn grundsätzlich, sagte erst am Montag, er sei mit Silva "sehr zufrieden im Großen und Ganzen. Wir wissen, dass wir vorne eine Auswahl an sehr guten Spielern haben."

    Silva habe "die Möglichkeit, zu spielen", so Kovac: "Am liebsten wäre es, wir führen zur Halbzeit schon 1:0, 2:0 und werfen ihn rein. Er kommt im Moment zu kurz. Er hat Qualität und ich hoffe, dass wir sehr viel mehr Einsätze von ihm sehen können in den nächsten Spielen."

  • Wechselwunsch, aber keine Gespräche mit dem BVB – noch nicht?

    Der BVB plant eigentlich langfristig mit Silva. Sein Vertrag bis 2030 unterstreicht das. Man sieht ihn als potenziellen Entwicklungsspieler, nicht als Sofort-Stammkraft. Ein offizieller Wechselwunsch sei laut Sky bisher auch nicht hinterlegt worden – und doch kann der BVB einen frustrierten Stürmer eigentlich nicht brauchen. 

  • Fabio Silva: Seine Karriere in Zahlen

    • Geburtsdatum: 19. Juli 2002
    • Nationalität: Portugal
    • Karriere-Stationen: FC Porto (Jugend & Profidebüt)
      Wolverhampton Wanderers (seit 2020)
      Leihen: UD Las Palmas, PSV Eindhoven, RSC Anderlecht, Glasgow Rangers
      Borussia Dortmund (seit August 2025)
    • Leistungsdaten BVB 2025/2026 (bis zum 24.11.2025): 5 Ligaspiele, 0 Tore, 1 Vorlage, 3 CL-Spiele, 1 Tor, 0 Vorlagen, 1 Spiel DFB-Pokal, 0 Tore, 0 Vorlagen
