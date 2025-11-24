Er kostete mehr als 20 Millionen Euro und droht zum Riesen-Missverständnis zu werden: BVB-Star denkt wohl über Blitz-Wechsel im Winter nach

WieSky berichtet, soll der der 23-jährige Stürmer mit seinem Start beim BVB alles andere als zufrieden ist. Obwohl er inzwischen wieder fit ist, kam Silva in dieser Saison bislang nur auf 105 Einsatzminuten in Pflichtspielen – ein Bruchteil dessen, was man sich von seiner Verpflichtung versprochen hatte. Sky Sport+2Sky Sport+2

Sein Umfeld denkt bereits über einen Blitz-Wechsel im Winter nach. Ein vorzeitiger Wechsel wird als Option genannt, sollten sich die Perspektiven bei den Schwarz-Gelben nicht bald verbessern.

Ein ganz entscheidender Motivator für Silvas Unzufriedenheit ist laut Sky sein Wunsch, bei derfür Portugal dabei zu sein. Der Nationaltrainer hat ihn öffentlich als Kandidaten ins Spiel gebracht; jedoch läuft der Plan Gefahr, zu scheitern, wenn Silva nicht regelmäßig Spielpraxis beim Klub erhält.