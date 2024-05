50.000 kanadische Fußballfans haben sich auf Lionel Messi gefreut. Doch der wird wohl fehlen, daher gibt es nun einen Rabatt.

Am Samstag tritt Inter Miami zum letzten Saisonspiel in der US-amerikanischen MLS vor der Sommerpause eine weite Reise über die Nordgrenze der Vereinigten Staaten hinaus an. Dann geht es für die Herons gegen das kanadische Team der Vancouver Whitecaps. Dort werden bis zu 50.000 Zuschauer erwartet - und die werden wohl enttäuscht sein, da sie Lionel Messi, Luis Suárez und Sergio Busquets nicht live erleben können. Deshalb haben sich die Whitecaps etwas für die frustrierten Fans ausgedacht.