"Weil ich viele Tore schoss, groß war und Zöpfe trug": Dayot Upamecano vom FC Bayern verrät besonderen Spitznamen

Sein Gefühl nach einem gewonnenen Zweikampf vergleicht Upamecano mit dem eines Stürmers beim Torerfolg. "Ich habe Spaß daran, zu verteidigen. Das ist es, was ich liebe: Zweikämpfe. Ich würde niemals einen Zweikampf ablehnen", sagt Upamecano. "Sei es mit einem Gegner oder mit Michael Olise im Training, der mich ständig herausfordert. Er sagt mir: 'Bei zehn Duellen werde ich dich zehn Mal überholen!' Aber wenn ich ihm zeige, dass ich nicht überholt werden will, dass ich meine Schulter einsetze, zittert er ein wenig. Nein, im Ernst, ich mag Duelle."

Nicht nur auf dem Boden, sondern auch in der Luft. "Ich hatte schon immer ein gutes Kopfballspiel. Warum? Ich weiß es nicht. Es ist einfach so", berichtet Upamecano. Früher setzte er diese Stärke vor allem in der Offensive ein. "Als Kind war ich Stürmer. Man nannte mich Adebayor, weil ich viele Tore schoss, groß war und Zöpfe trug", erinnert sich Upamecano. Der Togolese Emmanuel Adebayor stürmte einst unter anderem für den FC Arsenal, Real Madrid, Manchester City und Tottenham Hotspur.