Benfica Lissabons Abwehrspieler Sidny Lopes Cabral hat im Anschluss an das verlorene Duell in den Playoffs der Champions League mit Real Madrid (1:2) einen Shitstorm geerntet - von den eigenen Fans. Grund dafür ist sein Wunsch nach einem Trikottausch mit Real-Star Vinicius Junior (25).
Weil er mit Vinicius Junior das Trikot tauschte: Spieler von Benfica-Lissabon erntet Shitstorm von den eigenen Fans
Auslöser sind Aufnahmen, die Cabral zeigen, wie er direkt im Anschluss an die Partie im Bernabeu auf den Brasilianer zuging und diesen um dessen Shirt bat. Vinicius deutete auf die Katakomben und signalisierte, dort das Trikot mit dem Nationalspieler der Kapverden tauschen zu wollen.
Grund genug für dutzende Fans, den letzten Beitrag Cabrals bei Instagram zu kapern und mit kritischen bis beleidigenden Kommentaren zu versehen. Unter anderem hieß es dort: "Hau ab von Benfica. Auf Wiedersehen". Ein anderer User schrieb, Cabral solle in dieser Saison von Cheftrainer Jose Mourinho "nicht einmal mehr eingewechselt werden". Ebenfalls dort zu lesen: "Bleib doch in Madrid, wenn Du das Trikot der Heulsuse so sehr willst."
Pikant: Einen Post, der Cabrals Trikottausch-Gesuch verurteilte, wurde ausgerechnet vom offiziellen Account seines Mannschaftskameraden Gianluca Prestianni (20) geliked.
- AFP
Cabral wechselte erst vor wenigen Wochen zu Benfica
Prestianni und Vinicius waren die Protagonisten des Eklats im Hinspiel vor gut einer Woche in Lissabon. Reals Flügelstürmer erzielte dort zunächst ein Traumtor und jubelte dann provokant vor den Benfica-Fans mit einem Tänzchen an der Eckfahne. Kurz vor Wiederanpfiff kam es zu einem Wortgefecht mit Prestianni, in dessen Folge Vinicius behauptete, vom Argentinier rassistisch beleidigt worden zu sein.
Das Spiel wurde gemäß des Rassismus-Protokolls von Schiedsrichter Francois Letexier (36, Frankreich) unterbrochen und erst nach einigen Minuten fortgesetzt. Prestianni gab später zu, Vinicius beleidigt zu haben, dementierte allerdings, dass es sich um eine rassistische Äußerung gehandelt habe. Dem stehen unter anderem die Aussagen von Vinicius und dessen Sturmpartner Kylian Mbappe gegenüber. Eine eindeutige Aufklärung ist schwierig, da Prestianni sich bei seinen Äußerungen das Trikot über den Mund gezogen hatte. Spätestens seit diesem Spiel ist Vinicius bei vielen Benfica-Anhängern allerdings eine "Persona non grata", sie hatten ihn bereits im Estadio da Luz nach dem Vorfall gnadenlos ausgepfiffen.
Die UEFA sperrte Prestianni für das Rückspiel vorläufig, ein Einspruch Benficas war erfolglos. Auch das führte zu einer bemerkenswerten Social-Media-Aktivität Prestiannis: Er warf der UEFA in einem mittlerweile gelöschten Post bei X offene Bevorzugung des spanischen Rekordmeisters vor.
Der Shitstorm der eigenen Anhänger ist derweil für Cabral ein erster Tiefpunkt seiner noch kurzen Zeit bei Benfica. Er wechselte erst im Januar für sechs Millionen Euro Ablöse vom Ligarivalen Estrela Amadora nach Lissabon. Für Benfica gelangen dem offensivstarken Rechtsverteidiger in elf Einsätzen bereits vier Scorerpunkte (ein Tore, drei Assists).
Die Ergebnisse der Playoffs in der Champions League
Paarung Ergebnis Hinspiel Ergebnis Rückspiel Atletico Madrid vs. FC Brügge 3:3 4:1 Inter Mailand vs. Bodö/Glimt 1:3 1:2 Newcastle United vs. Qarabag FK 6:1 3:2 Bayer Leverkusen vs. Olympiakos Piräus 2:0 0:0 Atalanta Bergamo vs. Borussia Dortmund 0:2 4:1 Real Madrid vs. Benfica Lissabon 1:0 2:1 Paris St. Germain vs. AS Monaco 3:2 2:2 Juventus Turin vs. Galatasaray SK 5:2 3:2 (n.V.)
Häufig gestellte Fragen
Vinicius angestammte Position ist die des linken Flügelspielers. Hier kann er seine Schnelligkeit und seine Stärken im 1-gegen-1 am besten ausspielen. Jedoch besetzt er bei Real Madrid auch immer häufiger die Mitte, weil auch sein Teamkollege Kylian Mbappe gerne über links kommt. Vini Jr. rotiert auch während dem Spiel gerne die Positionen durch, auch auf die rechte Seite
Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior, wie Vini Jr. mit vollem Namen heißt, wurde am 12. Juli 2000 in Sao Goncalo, einer Großstadt des brasilianischen Bundesstaates Rio de Janeiro geboren. Die Stadt hat knapp eine Millionen Einwohner.
Bei Real Madrid bekleidet Vini Jr. seit der Saison 2023/24 die legendäre Nummer Sieben. Die prominenten Vorgänger von ihm: Cristiano Ronaldo, Raul und Emilio Butragueño. Bei Brasilien ist er meist mit der Nummer 10 im Einsatz, Vinicius trug aber auch schon öfters beim Nationalteam die Sieben.
Laut Angaben seines Vereins misst Vinicius genau 1,76 Meter. Damit wird er nicht mehr zu einem gefürchteten Kopfballungeheuer werden, die Stärken des Brasilianers liegen aber sowieso in anderen Bereichen.
Auf der Website von Real Madrid ist sein Gewicht mit 73kg beziffert. Dies hilft ihm natürlich bei seinen schnellen Dribblings und Wendungen.
Bekannt ist, dass Vinicius meistens mit seinen Nike Zoom Mercurial spielt. Die genau Größe seiner Stiefel ist jedoch nicht bekannt.
Sein starker Fuß ist klar der rechte. Letzte Saison erzielte er 14 seiner 20 Treffer für Real Madrid mit diesem Fuß. Aber auch der linke ist nicht zu unterschätzen, damit war Vini Jr. sechsmal erfolgreich.
Vinicius landete schon im Jahr 2005 beim größten Klub der Region, Flamengo. Zwölf Jahre war er in den verschiedenen Jugendteams des Vereins unterwegs, bis der Flügelspieler mit 17 Jahren sein Debüt bei den Profis gab.
Gesicherte Informationen zu seinem genauen Wohnort sind nicht bekannt. Er dürfte jedoch im Madrider Nobelstadtteil La Moraleja wohnen. Auch in seiner Heimat Brasilien dürften Vini Jr. einige Immobilien gehören.
Real Madrid wird von BMW gesponsert und so fährt Vini Jr. auch meist ein Auto der deutschen Marke. Anfang letzter Saison bekam Vinicius einen BMW i7 M70 xDrive mit 659 PS und einem Wert von über 180.000 Euro. Gesichert ist auch, dass sich in seiner Autosammlung auch noch weitere Fahrzeuge deutscher Hersteller befinden, so soll er unter anderem drei Audis in der Garage geparkt haben.
Vinicius spricht kein Deutsch. Seine Muttersprache ist portugiesisch und auch in spanisch kann er fließend kommunizieren, 2023 erhielt er sogar den spanischen Pass. Weiters wird vermutet, dass sich Vini Jr. auf Englisch zumindest verständigen kann.
Laut offiziellen Angaben hat Vinicius Jr. noch keine Kinder. Auch Gerüchte um einen Sohn oder eine Tochter des Superstars halten sich in Grenzen.
Vini Jr. ist nicht verheiratet und auch über eine Freundin ist nichts offiziell bekannt. Auch auf seinen Social Media-Kanälen gibt es keine Hinweise auf eine Beziehung.
Das Gehalt von Vini Jr. bei Real Madrid beläuft sich auf knapp 21 Millionen Euro im Jahr. Hinzu kommen noch Sponsorendeals und weiter Einnahmen. Forbes schätzt sein Nettovermögen auf 55 Millionen US-Dollar.
Titel und Trophäen hat Vini Jr. in seiner noch immer jungen Karriere schon viele gewonnen. Er wurde sowohl dreimal spanischer Meister, als auch spanischer Superpokalsieger und Klub-Weltmeister. Außerdem gewann der Brasilianer je zweimal die Champions League und den UEFA Super-Cup und zusätzlich konnte Vini auch einmal den spanischen Pokal in die Höhe stemmen. Das macht insgesamt 14 Profi-Titel - mit gerade einmal 25 Jahren.
Die leidigste Saga der vergangenen Jahre. Nach einer grandiosen Saison 2023/24 wurde Vinicius lange als Favorit auf den Ballon d'Or gehandelt. Als sich abzeichnete, dass der Spanier Rodri die Tropjäe einheimsen wird, machte die ganze Entourage von Real Madrid kehrt und boykottierte die Verleihung. Damit fügte Vini Jr. seinem Ruf erheblichen Schaden zu.
Immerhin wurde er im selben Jahr von der FIFA zum Weltfußballer 2024 gekürt. Mit Madrid gewann er in dieser Saison die Champions League, die LaLiga und den spanischen Supercup und erzielte dabei 24 Tore.
Vini Jr. ist der Spitzname des Brasilianers, der mit bürgerlichen Namen Vinicius Jose Paixao de Oliveira Junior heißt.