Weicht der BVB seine Grundsätze auf? Dortmund muss wohl für einen weiteren Star etwas tun, was man nur in Ausnahmefällen macht

Laut Sky könnten die Forderungen von Schlotterbeck und Adeyemi nun aber für ein Umdenken bei den Verantwortlichen sorgen. Möglicherweise werde der Grundsatz für Schlüsselspieler aufgeweicht, schließlich will der BVB die beiden deutschen Nationalspieler unbedingt halten.

Sowohl Schlotterbecks als auch Adeyemis Vertrag soll mindestens um drei weitere Jahre bis 2030 verlängert werden. Bei einer Unterschrift würde das Duo voraussichtlich deutliche Gehaltssprünge machen, Schlotterbeck soll sogar mehr als eine Verdopplung seines aktuellen Salärs auf gut zehn Millionen Euro pro Jahr fordern.