Borussia Dortmund muss für die angestrebte Vertragsverlängerung mit Innenverteidiger Nico Schlotterbeck möglicherweise ein Tabu brechen.
Weicht der BVB seine Grundsätze auf? Dortmund muss wohl für einen weiteren Star etwas tun, was man nur in Ausnahmefällen macht
WAS IST PASSIERT?
Wie Sky berichtet, soll in den Verhandlungen mit Schlotterbeck über eine Ausstiegsklausel gesprochen werden. Gleiches gilt übereinstimmenden Berichten zufolge auch bei Offensivspieler Karim Adeyemi, der darauf demnach in einem neuen Arbeitspapier sehr wahrscheinlich sogar bestehen wird.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Pikant für den BVB: Seit dem Transfer von Mario Götze zum FC Bayern im Jahr 2013 ließen sich die Dortmunder nur noch in Ausnahmefällen auf Ausstiegsklauseln ein. Beispielsweise beim heutigen Manchester-City-Star Erling Haaland oder beim aktuellen Borussia-Torjäger Serhou Guirassy.
WIE GEHT ES WEITER?
Laut Sky könnten die Forderungen von Schlotterbeck und Adeyemi nun aber für ein Umdenken bei den Verantwortlichen sorgen. Möglicherweise werde der Grundsatz für Schlüsselspieler aufgeweicht, schließlich will der BVB die beiden deutschen Nationalspieler unbedingt halten.
Sowohl Schlotterbecks als auch Adeyemis Vertrag soll mindestens um drei weitere Jahre bis 2030 verlängert werden. Bei einer Unterschrift würde das Duo voraussichtlich deutliche Gehaltssprünge machen, Schlotterbeck soll sogar mehr als eine Verdopplung seines aktuellen Salärs auf gut zehn Millionen Euro pro Jahr fordern.
WUSSTEST DU?
Was Dortmund in den Bemühungen um einen Schlotterbeck-Verbleib zusätzlich antreibt ist die Gefahr, den 25-Jährigen an Bayern München zu verlieren. Beim FCB wurde Schlotterbeck zuletzt als möglicher Ersatz für Dayot Upamecano gehandelt, sollte der Franzose seinen am Saisonende auslaufenden Vertrag nicht verlängern und die Bayern verlassen.