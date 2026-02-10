Der FC Barcelona steht vor einer wegweisenden Personalentscheidung im Angriff. Wie die spanische Zeitung Sport berichtet, planen die Katalanen im Sommer die Verpflichtung eines neuen Top-Stürmers. Trotz einer im Vergleich zu den Vorjahren stabileren Finanzlage ist klar: Für einen hochkarätigen Neuzugang sind vorher Verkäufe notwendig.
Wegen neuem Top-Stürmer: FC Barcelona vor harter Entscheidung um Robert Lewandowski
Nach Informationen der Sport läuft intern alles auf eine Entweder-oder-Entscheidung hinaus. Künftig soll nur noch Robert Lewandowski oder Ferran Torres Teil der Kaderplanung sein. Beide gemeinsam – zusätzlich zu einem neuen Mittelstürmer – gelten als sportlich wie wirtschaftlich kaum darstellbar. Der Verbleib sei zudem jeweils nur mit einer klaren Backup-Rolle verbunden.
Lewandowski, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hat dem Klub bereits signalisiert, dass er sich einen Verbleib auch unter deutlich günstigeren finanziellen Bedingungen vorstellen kann. Gleichzeitig ist seine Zukunft offen. "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck", sagte der Pole Ende Dezember selbst.
Parallel dazu gibt es konkretes Interesse aus den USA. Der MLS-Klub Chicago Fire soll dem 37-Jährigen bereits einen Zweijahresvertrag angeboten haben, auch Saudi-Arabien wird stets als mögliches Ziel gehandelt. Barcelona bereitet sich daher längst auf ein Leben nach Lewandowski vor.
Sportlich liefert der Routinier jedoch weiterhin Argumente für einen Verbleib. In der laufenden Saison kommt er auf 13 Tore in 28 Pflichtspielen und erreichte zuletzt einen historischen Meilenstein: Als erst dritter Spieler im 21. Jahrhundert traf er in 15 aufeinanderfolgenden Spielzeiten in Europas Top-Ligen jeweils mindestens zehnmal – neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.
Lewandowski oder Torres? Barca vor heikler Transfer-Entscheidung
Trainer Hansi Flick betonte zuletzt, dass die Zukunftsfrage noch nicht entschieden sei. Über Lewandowskis Rolle sagte er: "Ich weiß, er hätte gerne mehr Spielzeit. Aber er macht seine Sache gut und ich hoffe, ihm gefällt es im Verein."
Die endgültige Bewertung soll erst nach Saisonende erfolgen.
Ganz anders stellt sich die Situation bei Ferran Torres dar. Der 25-Jährige steht noch bis 2027 unter Vertrag, spielt eine starke Saison mit 16 Treffern in 31 Einsätzen und gilt laut Sport als potenzieller Verkaufskandidat, da er im Gegensatz zu Lewandowski eine hohe Ablösesumme einbringen könnte. Gleichzeitig wird er intern als langfristigere Option gesehen.
Unabhängig von der Entscheidung arbeitet Barca bereits an einem neuen Fixpunkt für das Sturmzentrum. Wunschkandidat sei dem Vernehmen nach weiterhin Julian Alvarez von Atletico Madrid, dessen Verpflichtung jedoch erst ab einer Ablöse von rund 100 Millionen Euro möglich wäre. Als Alternativen werden unter anderem Dusan Vlahovic und Karl Etta Eyong gehandelt.
Fest steht: Barca muss im Sommer eine unbequeme Entscheidung treffen. Entweder setzt der Klub auf Erfahrung und Symbolkraft – oder auf Perspektive und Marktwert. Ein Star wird den Verein wohl verlassen müssen.
Robert Lewandowski: Statistik für den FC Barcelona
- Pflichtspiele: 175
- Tore: 114
- Assists: 23