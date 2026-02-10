Wegen neuem Top-Stürmer: FC Barcelona vor harter Entscheidung um Robert Lewandowski

Nach Informationen der Sport läuft intern alles auf eine Entweder-oder-Entscheidung hinaus. Künftig soll nur noch Robert Lewandowski oder Ferran Torres Teil der Kaderplanung sein. Beide gemeinsam – zusätzlich zu einem neuen Mittelstürmer – gelten als sportlich wie wirtschaftlich kaum darstellbar. Der Verbleib sei zudem jeweils nur mit einer klaren Backup-Rolle verbunden.

Lewandowski, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft, hat dem Klub bereits signalisiert, dass er sich einen Verbleib auch unter deutlich günstigeren finanziellen Bedingungen vorstellen kann. Gleichzeitig ist seine Zukunft offen. "Aktuell weiß ich nicht, wo ich spielen möchte. Es gibt keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich weiß nicht, welche Richtung ich nehmen soll, aber ich habe keinen Druck", sagte der Pole Ende Dezember selbst.

Parallel dazu gibt es konkretes Interesse aus den USA. Der MLS-Klub Chicago Fire soll dem 37-Jährigen bereits einen Zweijahresvertrag angeboten haben, auch Saudi-Arabien wird stets als mögliches Ziel gehandelt. Barcelona bereitet sich daher längst auf ein Leben nach Lewandowski vor.

Sportlich liefert der Routinier jedoch weiterhin Argumente für einen Verbleib. In der laufenden Saison kommt er auf 13 Tore in 28 Pflichtspielen und erreichte zuletzt einen historischen Meilenstein: Als erst dritter Spieler im 21. Jahrhundert traf er in 15 aufeinanderfolgenden Spielzeiten in Europas Top-Ligen jeweils mindestens zehnmal – neben Lionel Messi und Cristiano Ronaldo.