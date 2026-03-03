Wegen Julian Nagelsmann! Bayern-Boss Max Eberl schickte bizarre Nachrichten an Star-Berater

Eine Rückkehr nach München kam letztlich nicht zustande, da Nagelsmann seinen bestehenden Vertrag beim DFB vorzeitig verlängerte. Grundsätzlich wollte Struth aber nicht ausschließen, dass der 38-Jährige nochmal einen Anlauf bei den Bayern wagen werde. "Momentan ist Julian sehr glücklich. Sein Vertrag läuft ja auch über die WM hinaus und Bayern hat aktuell einen guten Trainer und Erfolg – aber ausschließen würde ich das nicht."

Die Verantwortlichen der Bayern entschieden sich nach Nagelsmanns Absage schließlich für Vincent Kompany als neuen Cheftrainer und bewiesen damit ein goldenes Händchen. Unter der Regie des Belgiers spielen die Münchner eine überragende Saison, liegen in der Bundesliga quasi uneinholbar auf dem ersten Platz und stehen in der Champions League im Achtelfinale.

Für Nagelsmann steht mit der deutschen Nationalmannschaft indes die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vor der Brust. Dort bekommt es das DFB-Team in der Gruppenphase mit der Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao zu tun. Zuvor gibt es noch zwei Testspiele gegen Ghana und die Schweiz.