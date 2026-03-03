Der deutsche Rekordmeister wollte den derzeitigen Bundestrainer im Sommer 2024 als Nachfolger von Thomas Tuchel installieren und kontaktierte Struth in Person von Eberl deshalb einige Monate zuvor, als bereits feststand, dass man sich von Tuchel am Saisonende trennen werde.
Wegen Julian Nagelsmann! Bayern-Boss Max Eberl schickte bizarre Nachrichten an Star-Berater
Nach einem ersten Treffen der beiden Parteien in München habe es dann längere Zeit weniger Kontakt gegeben, was den FCB-Sportvorstand irgendwann ungeduldig werden ließ.
"Es hat natürlich ein paar Tage gedauert, in denen man sich einen Kopf gemacht und über alles nachgedacht hat. In der Zeit hat mir Max dann immer wieder animierte Comicfiguren per WhatsApp geschickt. Tom und Jerry, die ungeduldig durch den Raum laufen und auch ein Bild wo sich jemand die ganze Zeit auf einem Drehstuhl dreht und in die Luft schaut", offenbarte Struth im Bild-Podcast 'Phrasenmäher'.
Bayern entscheidet sich nach Nagelsmann-Absage für Kompany
Eine Rückkehr nach München kam letztlich nicht zustande, da Nagelsmann seinen bestehenden Vertrag beim DFB vorzeitig verlängerte. Grundsätzlich wollte Struth aber nicht ausschließen, dass der 38-Jährige nochmal einen Anlauf bei den Bayern wagen werde. "Momentan ist Julian sehr glücklich. Sein Vertrag läuft ja auch über die WM hinaus und Bayern hat aktuell einen guten Trainer und Erfolg – aber ausschließen würde ich das nicht."
Die Verantwortlichen der Bayern entschieden sich nach Nagelsmanns Absage schließlich für Vincent Kompany als neuen Cheftrainer und bewiesen damit ein goldenes Händchen. Unter der Regie des Belgiers spielen die Münchner eine überragende Saison, liegen in der Bundesliga quasi uneinholbar auf dem ersten Platz und stehen in der Champions League im Achtelfinale.
Für Nagelsmann steht mit der deutschen Nationalmannschaft indes die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada vor der Brust. Dort bekommt es das DFB-Team in der Gruppenphase mit der Elfenbeinküste, Ecuador und Curacao zu tun. Zuvor gibt es noch zwei Testspiele gegen Ghana und die Schweiz.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Freitag, 6. März: FC Bayern - Borussia Mönchengladbach (Bundesliga)
- Dienstag, 10. März: Atalanta - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 14. März: Bayer Leverkusen - FC Bayern (Bundesliga)
