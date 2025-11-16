"Wegen der Liebe, die er von den Fans bekam": Mauro Icardi lehnte für Galatasaray mehr als 40 Millionen Euro netto pro Jahr ab

"Im Sommer 2023 lehnte er ein Angebot aus Saudi-Arabien ab, das ihm in drei Jahren mehr als 120 Millionen Euro netto eingebracht hätte", wird Gardi von Sky-Reporter Florian Plettenberg zitiert. Warum Icardi zu dem noch größeren Geld Nein sagte? "Wegen der Liebe, die er von den Fans (bei Galatasaray, d. Red.) bekam", erklärte Gardi weiter. Der 32-Jährige sei "ganz sicher einer der größten Spieler, die der Verein in den letzten Jahren hatte."

Jährlich hätte Icardi in Saudi-Arabien damit laut Gardi über 40 Millionen Euro verdienen können. Das wäre rund viermal so viel gewesen wie bei Galatasaray, wo er ein Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro kassieren soll.