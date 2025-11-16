Mauro Icardis Berater George Gardi hat verraten, dass dem Galatasaray-Stürmer vor seinem festen Wechsel zum türkischen Spitzenklub auch ein extrem lukratives Angebot aus Saudi-Arabien vorlag.
"Wegen der Liebe, die er von den Fans bekam": Mauro Icardi lehnte für Galatasaray mehr als 40 Millionen Euro netto pro Jahr ab
Mauro Icardi hätte in Saudi-Arabien viermal so viel verdienen können wie bei Galatasaray
"Im Sommer 2023 lehnte er ein Angebot aus Saudi-Arabien ab, das ihm in drei Jahren mehr als 120 Millionen Euro netto eingebracht hätte", wird Gardi von Sky-Reporter Florian Plettenberg zitiert. Warum Icardi zu dem noch größeren Geld Nein sagte? "Wegen der Liebe, die er von den Fans (bei Galatasaray, d. Red.) bekam", erklärte Gardi weiter. Der 32-Jährige sei "ganz sicher einer der größten Spieler, die der Verein in den letzten Jahren hatte."
Jährlich hätte Icardi in Saudi-Arabien damit laut Gardi über 40 Millionen Euro verdienen können. Das wäre rund viermal so viel gewesen wie bei Galatasaray, wo er ein Jahresgehalt in Höhe von zehn Millionen Euro kassieren soll.
- Getty Images Sport
Mauro Icardi schlug bei Galatasaray voll ein
Icardi war 2022 zunächst für ein Jahr per Leihe von Paris Saint-Germain nach Istanbul gewechselt. Nachdem er Galatasaray mit 22 Ligatoren zum Meistertitel geschossen hatte, wollte Cimbom den Argentinier natürlich halten und tütete den entsprechenden Deal letztlich auch ein. Für zehn Millionen Euro Ablöse wurde Icardi fest verpflichtet.
Nach einer weiteren starken Spielzeit 2023/24 verpasste Icardi den Großteil der Vorsaison wegen eines Kreuzbandrisses. In der laufenden Runde ist er zwar nicht immer gesetzt und muss sich vor allem in der Champions League hinter Victor Osimhen anstellen, dennoch konnte Icardi bisher überzeugen. Nach 15 Einsätzen stehen immerhin schon sechs Tore zu Buche.
Verlängert Mauro Icardi bei Galatasaray?
Eine Verlängerung von Icardis am Saisonende auslaufenden Vertrag soll derweil Thema sein. Laut Sky sind Gespräche zwischen Galatasarays Verantwortlichen und der Spielerseite zeitnah geplant, um dabei Möglichkeiten einer weiteren Zusammenarbeit zu eruieren.
Icardi hat mit Galatasaray bisher in jeder seiner drei Saisons in der Süper Lig den Meistertitel gewonnen. Insgesamt kam er für den amtierenden türkischen Champion schon auf 67 Tore in 102 Einsätzen.
- Getty Images Sport
Mauro Icardi: Die Zahlen zu seiner bisherigen Zeit bei Galatasaray
- Spiele: 102
- Tore: 67
- Assists: 22
- Titel: 3x Türkischer Meister (2023, 2024, 2025), Süper-Lig-Torschützenkönig 2023/24 (25 Tore), Türkischer Pokalsieger (2024/25)
- Vertrag bis: 30. Juni 2026