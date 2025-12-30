Weg bald frei für einen weiteren neuen Stürmer: Eintracht Frankfurt wird wohl ein millionenschweres Missverständnis los

Eintracht Frankfurt wird Millionen-Flop Elye Wahi wohl in diesem Wintertransferfenster los. Das geht aus einem Bericht der Bild hervor.
Demnach steht eine Leihe Wahis zum OGC Nizza kurz bevor. Mit dem französischen Erstligisten befinde sich Frankfurt in fortgeschrittenen Verhandlungen, Vollzug könnte schon zeitnah vermeldet werden.
Auch die Tatsache, dass Nizza Trainer Franck Haise am Montag entlassen hat, steht der Wahi-Leihe laut Bild nicht im Weg. Haise war beim RC Lens einst ein großer Förderer des Stürmers, den Nizza aber auch für Haise-Nachfolger Claude Puel haben wolle. 1 bis 1,5 Millionen Euro Leihgebühr sollen nach Frankfurt überwiesen werden, damit Wahi bis Saisonende für Nizza aufläuft. Eine Kaufoption sichern sich die Südfranzosen, die das komplette Gehalt des 22-Jährigen übernehmen sollen, wohl vorerst nicht.
Der Bild zufolge könnte Wahi schon am Silvestertag für den Medizincheck nach Nizza reisen. Letzte Modalitäten seien zwar noch zu klären, ein Verbleib des Angreifers in Frankfurt gilt aber als praktisch ausgeschlossen.
Elye Wahi erzielte nur ein einziges Tor für Eintracht Frankfurt
Wahi war im Januar für 26 Millionen Euro Ablöse von Olympique Marseille zur Eintracht gewechselt. Die Erwartungen konnte er zu keinem Zeitpunkt erfüllen, in 25 Einsätzen für Frankfurt gelang ihm nur ein einziges Tor. Zuletzt kam Wahi fast ausschließlich zu kurzen Joker-Einsätzen, insgesamt lief er diese Saison 14-mal für die SGE auf.
Ein pikanter Bericht der Bildschrieb vor kurzem Trainer Dino Toppmöller einen großen Anteil an Wahis Scheitern in Frankfurt zu. So kam der frühere französische Junioren-Nationalspieler nie als Teil einer Doppelspitze zum Einsatz, obwohl man ihn mit eben dieser Rolle nach Hessen gelockt haben soll. Bis 2030 hatte Wahi bei der Eintracht unterschrieben - so lange Toppmöller auf der Trainerbank sitzt, dürfte er aber auch bei einer potenziellen Leih-Rückkehr keine Perspektive mehr beim Champions-League-Teilnehmer haben.
Holt Eintracht Frankfurt nach Younes Ebnoutalib einen weiteren neuen Stürmer?
Indes würde ein Abschied Wahis den Weg frei machen für eine weitere Neuverpflichtung im Angriff. Die Eintracht hat sich zwar schon die Dienste von Elversberg-Durchstarter Younes Ebnoutalib gesichert, könnte aber noch einmal auf dem Transfermarkt zuschlagen.
Laut Bild ist dafür Ex-PSG-Talent Arnaud Kalimuendo der Top-Kandidat. Der 23-Jährige war vergangenen Sommer von Stade Rennes zu Nottingham Forest gewechselt, ist in England bisher aber nur Ergänzungsspieler. Kalimuendo könne sich daher sehr gut vorstellen, bei der Eintracht anzuheuern, heißt es. Intensive Gespräche zwischen Verantwortlichen der SGE und der Kalimuendo-Seite soll es bereits geben, eine Leihe mit Kaufoption sei ein mögliches Szenario. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche verhandelt laut Bild derzeit mit Nottingham-Boss Evangelos Marinakis.
Kalimuendo galt einst als eines der größten französischen Sturmtalente, bei Paris Saint-Germain blieb ihm der Durchbruch jedoch verwehrt. Über RC Lens und Rennes spielte er sich aber mehr und mehr ins Rampenlicht, Nottingham legte 30 Millionen Euro Ablöse für den Franzosen auf den Tisch. Sein Vertrag in England läuft noch bis 2030, auf ein Premier-League-Tor kam er in bisher acht Einsätzen noch nicht.
Ohne Elye Wahi: Das wäre Frankfurts Besetzung auf der Neun
Spieler Im Verein seit / ab Jonathan Burkardt Juli 2025 Younes Ebnoutalib Januar 2026 Michy Batshuayi Februar 2025 Jessic Ngankam Juli 2023