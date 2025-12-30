Weg bald frei für einen weiteren neuen Stürmer: Eintracht Frankfurt wird wohl ein millionenschweres Missverständnis los

Demnach steht eine Leihe Wahis zum OGC Nizza kurz bevor. Mit dem französischen Erstligisten befinde sich Frankfurt in fortgeschrittenen Verhandlungen, Vollzug könnte schon zeitnah vermeldet werden.

Auch die Tatsache, dass Nizza Trainer Franck Haise am Montag entlassen hat, steht der Wahi-Leihe laut Bild nicht im Weg. Haise war beim RC Lens einst ein großer Förderer des Stürmers, den Nizza aber auch für Haise-Nachfolger Claude Puel haben wolle. 1 bis 1,5 Millionen Euro Leihgebühr sollen nach Frankfurt überwiesen werden, damit Wahi bis Saisonende für Nizza aufläuft. Eine Kaufoption sichern sich die Südfranzosen, die das komplette Gehalt des 22-Jährigen übernehmen sollen, wohl vorerst nicht.

Der Bild zufolge könnte Wahi schon am Silvestertag für den Medizincheck nach Nizza reisen. Letzte Modalitäten seien zwar noch zu klären, ein Verbleib des Angreifers in Frankfurt gilt aber als praktisch ausgeschlossen.